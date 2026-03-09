    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Unicef

    83 Minderjährige bei Angriffen im Libanon getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicef: 200.000 Kinder und Teenager betroffen!
    • 83 Minderjährige tot, 254 verletzt in einer Woche
    • 700.000 Vertriebene; >25% sind Kinder, Zentren
    83 Minderjährige bei Angriffen im Libanon getötet
    GENF/BEIRUT (dpa-AFX) - Die Angriffe Israels auf feindliche Stellungen im Nachbarland Libanon treffen nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef auch rund 200.000 Kinder und Teenager. Innerhalb einer Woche seien 83 Minderjährige bei den Angriffen ums Leben gekommen und 254 verletzt worden, berichtete die Organisation auf Basis von Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums. Von den 700.000 Menschen, die durch die Angriffe aus ihren Häusern vertrieben wurden, sei mehr als ein Viertel unter 18 Jahre alt.

    "Diese Zahlen sind erschütternd", sagte Unicef-Regionaldirektor Edouard Beigbeder. "Sie verdeutlichen auf dramatische Weise, welch hohen Preis Kinder in diesem Konflikt zahlen. Während die militärischen Angriffe im ganzen Land andauern, werden Kinder in alarmierendem Ausmaß getötet und verletzt, Familien fliehen aus Angst aus ihren Häusern, und Tausende Kinder schlafen in kalten und überfüllten Notunterkünften."/oe/DP/stw





