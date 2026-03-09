    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHP AktievorwärtsNachrichten zu HP

    KI ist Auslöser

    3125 Aufrufe 3125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chip-Krise: Keine Halbleiter mehr für Handys, Laptops, Autos

    Der KI-Boom frisst die Ressourcen: Speicherchips werden zum Luxusgut. Was das für Laptop, Smartphone und Auto bedeutet und warum eine Entwarnung vorerst nicht in Sicht ist.

    Für Sie zusammengefasst

    Der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) hat eine unerwartete Kehrseite: Die Welt steuert auf eine historische Knappheit bei Speicherchips zu, die den Preis für alltägliche Elektronik in die Höhe treibt. Was wir derzeit erleben, ist laut den Marktforschern von IDC eine "Krise wie keine andere".

    Der Hunger von KI-Systemen nach Daten ist gigantisch. Um diesen zu stillen, setzen Tech-Giganten wie Microsoft, Google, Meta und Amazon auf besondere Arbeitsspeicher, sogenannte High-Bandwidth Memory (HBM). Diese Chips erlauben extrem schnelle Datentransfers. Da die Nachfrage nach KI-Rechenzentren explodiert – die Ausgaben hierfür sollen 2026 Schätzungen zufolge bei 650 Milliarden US-Dollar liegen – kaufen diese Unternehmen den Markt leer. Sie zahlen Prämien und schließen langfristige Verträge ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    383,15€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    428,69€
    Basispreis
    1,86
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Problem dabei ist, dass die Produktion dieser hochkomplexen HBM-Chips extrem schwierig ist. Nur drei Unternehmen – Samsung, SK Hynix und Micron – beherrschen die Technologie. Um HBM herzustellen, müssen hauchdünne Speicher-Schichten mit mikroskopischer Präzision gestapelt und verbunden werden. Jeder Defekt macht den ganzen Stapel unbrauchbar.

    Da die Chip-Hersteller ihre Kapazitäten bevorzugt für die hochprofitablen KI-Aufträge einsetzen, bleibt für herkömmliche Geräte – wie Laptops, Smartphones, Spielekonsolen und Autos – weniger Produktionskapazität übrig. Die Folge ist eine dramatische Verknappung bei klassischem DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips.

    Die Auswirkungen sind bereits spürbar:

    - PCs & Laptops: Bei HP machen Speicherchips mittlerweile etwa 35 Prozent der Materialkosten aus (zuvor 15–18 Prozent). Hersteller wie Dell und HP geben diese Kostensteigerungen durch höhere Preise oder schlechtere Ausstattung (weniger Speicher) an die Kunden weiter.

    - Smartphones: Die Materialkosten für Mobiltelefone könnten laut Schätzungen um 15 Prozent steigen. Der Markt schrumpft, da Hersteller günstige Einsteiger-Modelle aufgrund der hohen Kosten streichen.

    Gaming: Konsolenhersteller wie Sony und Nintendo warnen vor steigenden Preisen und möglichen Verzögerungen bei Produktstarts.

    Wer profitiert?

    Die Gewinner dieses Trends sind eindeutig die Speicherchip-Hersteller selbst. Sie erzielen mit den KI-Aufträgen deutlich höhere Margen als mit dem Massenmarkt für Unterhaltungselektronik. Gleichzeitig agieren sie jedoch vorsichtig: Nach dem schmerzhaften Einbruch der Nachfrage 2023 wollen sie eine Überproduktion und damit verbundene Preisstürze vermeiden.

    Für Verbraucher bedeutet dies: Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Selbst wenn die Produktion hochgefahren wird, ist mit einer Entlastung der Märkte kaum vor Ablauf eines weiteren Jahres zu rechnen. Die Ära der billigen Speicherbausteine ist vorerst vorbei – und damit auch die Zeit der kontinuierlich sinkenden Elektronikpreise.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI ist Auslöser Chip-Krise: Keine Halbleiter mehr für Handys, Laptops, Autos Der KI-Boom frisst die Ressourcen: Speicherchips werden zum Luxusgut. Was das für Laptop, Smartphone und Auto bedeutet und warum eine Entwarnung vorerst nicht in Sicht ist.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     