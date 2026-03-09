    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende

    Für Sie zusammengefasst
    • Hecking nur Vertrag bis Saisonende soll retten
    • VfL ist Tabellenvorletzter, 4 Punkte Rückstand
    • Benaglio soll Team führen und Hecking stützen.
    Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Dieter Hecking hat beim VfL Wolfsburg erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der 61-Jährige soll die Niedersachsen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der VW-Club hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Niedersachsen hatten sich am Sonntag von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.

    "Es geht jetzt nur um den VfL Wolfsburg", sagte Hecking bei seiner Vorstellung. Unterstützung bekommt der erfahrene Coach vom früheren Wolfsburger Erfolgstorwart Diego Benaglio. Der 42-Jährige, aktuell Aufsichtsratsmitglied beim VW-Club, soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung fungieren und Hecking in den kommenden Wochen den Rücken freihalten. Benaglio wurde mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister und holte 2015 unter Hecking den DFB-Pokal.

    Wichtige Rolle für Benaglio

    "Wir haben Diego Benaglio gebeten, noch enger an die Mannschaft zu rücken. Er soll das sportliche Team komplettieren", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph. Benaglio steht damit zusammen mit Hecking und Sportdirektor Pirmin Schwegler in der Verantwortung. "Er kehrt quasi zurück auf den Platz, damit Dieter Hecking und Pirmin Schwegler sich genau auf das konzentrieren können, wofür sie geholt wurden."

    Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal. "Ich hatte hier meine erfolgreichste Zeit als Trainer", sagte Hecking. Der 61-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe. "Heikel umschreibt es nett. Die Lage ist nicht gut. Sonst wäre ich nicht hier."/lar/DP/zb

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende Dieter Hecking hat beim VfL Wolfsburg erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der 61-Jährige soll die Niedersachsen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der VW-Club hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte …
