    EU fliegt 356 Europäer aus Oman nach Rumänien

    Für Sie zusammengefasst
    • 356 Europäer aus Oman per zwei Charter nach RO
    • 42 Flüge: über 4.100 EU-Rückkehrer nach BE/NL/AT.
    • 23 Staaten baten EU-Hilfe, D nicht dabei bald.
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat 356 Europäer mit zwei gecharterten Flugzeugen aus Oman zurückgeholt. Die im Nahen Osten gestrandeten Bürger seien auf Wunsch der rumänischen Behörden von Oman nach Rumänien geflogen worden und am Morgen angekommen, teilte die Brüsseler Behörde mit.

    Die Europäische Union habe außerdem bislang 42 Flüge unterstützt, mit denen mehr als 4.100 Europäerinnen und Europäer sicher zurückgebracht worden seien - unter anderem nach Belgien, in die Niederlande und nach Österreich. Insgesamt haben den Angaben nach bislang 23 Mitgliedstaaten die Unterstützung der EU angefordert, Deutschland ist nicht darunter. In den nächsten Tagen gebe es deshalb weitere Flüge./wea/DP/stw





