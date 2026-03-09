Anixa Biosciences erhält vom koreanischen Ministerium für geistiges Eigentum (MOIP) eine Notice of Allowance für seine Brustkrebsimpfstoff-Technologie

Diese Notice of Allowance gilt als erstes koreanisches Patent für die Brustkrebsimpfstoff-Plattform von Anixa

Der globale Schutz des geistigen Eigentums wird auf Märkte mit steigenden Brustkrebsinzidenzraten und einem höheren Anteil jüngerer Brustkrebspatientinnen ausgeweitet.

SAN JOSE, Kalifornien, 9. März 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum (MOIP) eine Notice of Allowance für ein neues Patent im Zusammenhang mit Anixas Brustkrebsimpfstoff-Technologie erteilt hat. Dieses Patent, das exklusiv von der Cleveland Clinic lizenziert wurde, bietet dem Unternehmen patentrechtlichen Stoffschutz für seinen neuartigen Ansatz zur Behandlung und Prävention von Brustkrebs in Südkorea. Das Patent trägt den Titel „Vaccine Adjuvants and Formulations“; die Miterfinder sind Dr. Justin Johnson und der verstorbene Dr. Vincent Tuohy, beide von der Cleveland Clinic.

Mit dieser Bewilligung baut Anixa sein internationales Portfolio an geistigem Eigentum weiter aus und festigt damit seine Führungsposition im Bereich der Krebsimmuntherapie. Das koreanische Patent ergänzt die in den Vereinigten Staaten und anderen wichtigen Jurisdiktionen erteilten Patente und dient als wichtiger Schritt für mögliche zukünftige regulatorische Zulassungen und Kommerzialisierungsmaßnahmen außerhalb der Vereinigten Staaten.

„Dieses neu bewilligte Patent bestätigt erneut die breite internationale Anerkennung der Neuartigkeit und des Potenzials unseres Brustkrebsimpfstoffs“, erklärt Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. „Im Zuge unserer fortgesetzten klinischen Entwicklung in den USA stärkt unser wachsender internationaler Patentbestand unsere Fähigkeit, globale Chancen zu verfolgen und möglicherweise Partnerschaften mit größeren Pharmaunternehmen für eine weltweite Vermarktung einzugehen. Im Rahmen unserer kürzlich abgeschlossenen klinischen Phase-1-Studie an der Cleveland Clinic erreichte der Impfstoff alle wichtigen primären Endpunkte, war sicher und gut verträglich und löste bei 74 % der Teilnehmer eine Immunantwort aus, was die weitere klinische Entwicklung dieses neuartigen präventiven Ansatzes unterstützt.“