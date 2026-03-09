    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    Rüstungswerte im schwachen Markt robust - Debüt von Gabler

    • Nahost-Eskalation stärkt Rüstungswerte stark!
    • Jefferies hebt Hensoldt auf Buy, Kursziel 90€.
    • Hormus-Blockade belastet Ölversorgung, drückt Kurse stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter verschärfte Lage im Nahen Osten im Zuge des inzwischen rund einwöchigen Iran-Kriegs hat am Montag die Rüstungsbranche wieder in den Fokus gerückt. Im tiefroten Marktumfeld zeigten diese Papiere europaweit relative Stärke. Am deutschen Aktienmarkt wurden zudem die Anteilsscheine von Hensoldt von einer Kaufempfehlung beflügelt. Darüber hinaus feierte der Lübecker Marinetechnik-Spezialist Gabler einen erfolgreichen Börsengang.

    Während der Markt in der Breite von der fortgesetzten Ölpreis-Rally belastet wurde, zogen im Dax Rheinmetall um mehr als 2 Prozent auf 1.629 Euro an. Sie waren damit - wie Hensoldt im MDax - Index-Favorit. Die Aktien des Radarspezialisten profitieren mit gut 6 Prozent Plus auf 78,20 Euro obendrein von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Renk und TMKS verloren immerhin weniger als der sehr schwache MDax.

    Im deutschen Rüstungssektor fand zum Wochenstart auch der Börsengang des U-Boot-Zulieferers Gabler im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse Beachtung. Der Ausgabepreis war mit 44 Euro bereits in der oberen Hälfte der Angebotsspanne von 37 bis 47 Euro festgelegt worden. In den ersten Handelsminuten kletterten sie am Morgen nun auf 49,50 Euro, näherten sich aber am Mittag wieder dem Ausgabepreis.

    In Paris legten Thales und in London BAE Systems zu. Thales entwickelt unter anderem Radarsysteme und unterstützt Streitkräfte bei der Sicherung kritischer Infrastruktur. BAE stand zuletzt vor allem als Zulieferer für die THAAD-Raketenabwehr der US-Armee im Fokus. In Mailand waren Aktien von Leonardo stark. Der Technologiekonzern stellt Hubschrauber und Militärflugzeuge sowie elektronische Überwachungssysteme her.

    Allgemein belastet derzeit die Sorge um die weltweite Ölversorgung durch die Blockade der Straße von Hormus die Stimmung. Daher reduzieren Anleger weiter Risiken und verkaufen Aktienbestände. Nach Einschätzung von US-Kriegsbeobachtern ist der Schiffsverkehr in der für den internationalen Energiehandel extrem wichtigen Meeresenge um etwa 90 Prozent zurückgegangen. Die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren passieren normalerweise täglich rund ein Fünftel der globalen Öltransporte.

    Die geopolitischen Spannungen spielen den Rüstungswerten aber in die Karten - nach dem seit Jahren anhaltenden Ukraine-Krieg nun auch der Iran-Krieg. Die Hoffnung so mancher Kriegsbefürworter auf einen schnellen Sieg der USA und Israel, ähnlich dem Sechstage-Krieg, hat sich zerschlagen. Aktuell geht das Weiße Haus von einer Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen aus. Auch der Einsatz von Bodentruppen wird nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Iran berief unterdessen den Sohn des bei einem israelischen Luftangriff getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei zu dessen Nachfolger. US-Präsident Donald Trump allerdings hatte erst kürzlich dem Nachrichtenportal Axios gesagt, dass der 56-jährige Modschtaba Chamenei für ihn "inakzeptabel" sei.

    Der Krieg dürfte also weitergehen, was den Blick von Investoren auch auf weiter steigende Rüstungsausgaben und hier insbesondere auf Raketenabwehrsysteme lenkt, wie Citigroup-Analyst Charles Armitage kürzlich schrieb. Profitieren könnten hierzulande vor allem Hersteller und Zulieferer wie Diehl Defence mit seinem bodengestützten Abwehrsystem Iris-T SLM, für das Hensoldt ein wichtiger Zulieferer ist, oder auch das Skyranger-System von Rheinmetall.

    Für Hensoldt ist Jefferies-Experte Ben Brown, der die Bewertung der Aktie nun von Analystin Chloe Lemarie übernommen hat, sehr optimistisch. Vor dem Hintergrund der eingehenden Aufträge aus Deutschland wirkten die Jahresziele für den freien Finanzmittelfluss konservativ, schrieb er. Dabei verwies Brown unter anderem auf die Rekordnachfrage nach Luftverteidigungssystemen und darauf, dass sich der Auftragseingang auch 2026 fortsetzen werde. Hensoldt hatte erst Ende Februar zur Vorlage seiner Jahreszahlen mit seinem Ergebnisziel und dem Dividendenvorschlag für 2025 enttäuscht.

    Obwohl das Management eine Erhöhung der Investitionsausgaben signalisiert hatte, hauptsächlich wegen der neuen Sensoranlage und dem neuen Optronik-Reparaturzentrum, erscheint dem Jefferies-Experten die prognostizierte Free-Cashflow-Rate von 204 bis 209 Millionen Euro angesichts der hohen Anzahlungen zu niedrig. Da zudem die Bewertung der Hensoldt-Aktie nach dem Rückgang des Prämienaufschlags für deutsche Rüstungswerte inzwischen attraktiver sei, hob er das Anlageurteil von "Hold" auf " Buy". Das Kursziel beließ er unverändert bei 90 Euro./ck/ag/nas

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 25,91 auf Tradegate (09. März 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,22 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,66 %/+34,15 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen neuer Großaufträge und der Satelliten-Allianz auf die Fundamentaldaten und kurzfristige Kursstabilität, um Analysten-Abstufungen sowie leicht gesenkte Margen- und Gewinnprognosen und um Trading-Themen wie Short-Covering, Kursziele und technische Kursbewegungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

