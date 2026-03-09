    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsREX-Index (Gesamt-Index) IndexvorwärtsNachrichten zu REX-Index (Gesamt-Index)

    Deutsche Anleihen

    Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Umlaufrendite stieg auf 2,84% (Freitag 2,79%).
    • 75 Verlierer, 5 Gewinner; Abschläge bis -0,41%
    • Bundesbank netto verkaufte 3,1 Mio; Rex -0,03%
    Deutsche Anleihen - Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Die Umlaufrendite stieg von 2,79 Prozent am Freitag auf 2,84 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

    Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,41 Prozentpunkten. Dem standen fünf Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 1,54 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 3,1 Millionen Euro.

    Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 124,32 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/nas





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
