Nach Ölpreis-Anstieg auf über 100 US-Dollar: Diese Ölriesen profitieren jetzt

Große US-Ölkonzerne verzeichneten am Montag Kursgewinne, da die Ölpreise auf über 100 US-Dollar pro Barrel anstiegen. Chevron und Exxon legten vor Börsenbeginn um 0,31 Prozent, beziehungsweise 0,78 Prozent zu, während ConocoPhillips entgegen dem allgemeinen Abwärtstrend um 0,32 Prozent stieg. Am Montag stieg der Ölpreis um etwa 14 Prozent auf rund 103 US-Dollar pro Barrel.

Auch andere Unternehmen profitierten von der geopolitischen Lage: Phillips 66 legte um 0,78 Prozent zu, Occidental Petroleum um 1,31 Prozent, APA um 0,12 Prozent und Devon Energy um 1,88 Prozent.

Die G7-Staaten treffen sich am Montag, um die Nutzung strategischer Ölreserven zu erörtern. Dies trug dazu bei, die Versorgungsängste etwas zu lindern und den Ölpreis von seinen Höchstständen sinken zu lassen. Dennoch drosseln die Produzenten am Golf ihre Fördermengen, da ihre Anlagen angegriffen werden und die Schifffahrtswege weiterhin blockiert sind.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion