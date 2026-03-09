Börsen Update Europa - 09.03. - MDAX schwach -3,27 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:56) bei 28.734,55 PKT und fällt um -3,27 %. Top-Werte: HENSOLDT +4,89 %, Lanxess +3,88 %, K+S +3,32 % Flop-Werte: Aroundtown -7,26 %, Schaeffler -6,17 %, Redcare Pharmacy -6,01 %

Der DAX bewegt sich bei 23.230,70 PKT und fällt um -1,74 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,78 %, Bayer +2,20 %, Münchener Rück +0,97 % Flop-Werte: Continental -3,71 %, MTU Aero Engines -3,49 %, Porsche Holding SE -3,33 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.544,29 PKT und fällt um -2,11 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,89 %, TeamViewer +2,21 %, Nagarro +1,60 %

Flop-Werte: Ottobock -4,23 %, Jenoptik -3,71 %, Evotec -3,30 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.608,69 PKT und fällt um -2,11 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,78 %, Bayer +2,20 %, Prosus Registered (N) +1,30 %

Flop-Werte: Schneider Electric -4,00 %, SAFRAN -3,91 %, Inditex -3,22 %

Der ATX steht bei 5.273,13 PKT und verliert bisher -2,24 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +3,42 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,28 %, OMV +0,75 %

Flop-Werte: voestalpine -9,07 %, Wienerberger -6,13 %, DO & CO -3,82 %

Der SMI steht aktuell (13:59:46) bei 12.842,85 PKT und fällt um -2,68 %.

Top-Werte: Swiss Re +0,91 %, Zurich Insurance Group +0,36 %, Novartis +0,20 %

Flop-Werte: Lonza Group -5,71 %, Roche Holding -4,49 %, ABB -4,29 %

Der CAC 40 steht bei 7.818,64 PKT und verliert bisher -2,60 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +0,44 %, Thales +0,35 %, DANONE +0,17 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -5,70 %, Schneider Electric -4,00 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -3,98 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.973,19 PKT und fällt um -2,66 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) -0,53 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,58 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,84 %

Flop-Werte: SKF (B) -4,75 %, ABB -4,29 %, Sandvik -3,98 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.160,00 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,31 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,14 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,55 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,35 %, Piraeus Port Authority -1,81 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,56 %