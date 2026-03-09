ONEOK - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.03.2026

Die ONEOK Aktie ist bisher um -4,93 % auf 75,46€ gefallen. Das sind -3,91 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,08 %, geht es heute bei der ONEOK Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ONEOK ist ein führendes Midstream-Energieunternehmen, das sich auf Erdgas und NGLs spezialisiert hat. Es bietet Dienstleistungen in Sammlung, Verarbeitung und Transport an und ist einer der größten NGL-Pipeline-Betreiber in den USA. Hauptkonkurrenten sind Kinder Morgan und Enterprise Products. ONEOKs Alleinstellungsmerkmal ist sein umfangreiches Pipeline-Netzwerk, das strategisch wichtige Produktionsstätten mit Endmärkten verbindet.

Obwohl die ONEOK Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ONEOK Aktie damit um +2,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,08 %. Im Jahr 2026 gab es für ONEOK bisher ein Plus von +21,33 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,16 % geändert.

ONEOK Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,98 % 1 Monat +10,08 % 3 Monate +18,35 % 1 Jahr -7,99 %

Informationen zur ONEOK Aktie

Es gibt 629 Mio. ONEOK Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,51 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enbridge, Williams Companies und Co.

Enbridge, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,00 %. Williams Companies notiert im Plus, mit +1,55 %. Kinder Morgan Registered (P) notiert im Plus, mit +1,81 %.

ONEOK Aktie jetzt kaufen?

Ob die ONEOK Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ONEOK Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.