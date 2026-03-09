Energieversorgung in Europa ist stabil

"Wir sind weit weniger besorgt über die Versorgungssicherheit als über die hohen Energiepreise", sagte die Sprecherin. Die Behörde kommentiere aber keine Marktpreise./wea/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 67,60 auf Tradegate (09. März 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 48,49 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -12,97 %/+8,78 % bedeutet.