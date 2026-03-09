    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    EU-Kommission

    Energieversorgung in Europa ist stabil

    Foto: Greg Montani - Pexels

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission sieht die Versorgung mit Öl und Gas trotz des Iran-Kriegs weiter nicht unmittelbar gefährdet. "Europa ist trotz seiner hohen Abhängigkeit von den globalen Märkten als Nettoimporteur von Energie gut vorbereitet", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde.

    Europa beziehe Gas und Öl von verschiedenen Anbietern. Zudem gebe es strategische Reserven: Die Öl-Notvorräte seien gefüllt und auch die Gas-Vorräte seien hoch genug, um Europa bis zum Ende der Heizperiode zu versorgen. Die Auswirkungen auf die Versorgung seien vorerst auch deshalb begrenzt, weil die EU kein Öl oder Gas aus dem Iran importiere.

    "Wir sind weit weniger besorgt über die Versorgungssicherheit als über die hohen Energiepreise", sagte die Sprecherin. Die Behörde kommentiere aber keine Marktpreise./wea/DP/stw

     

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 67,60 auf Tradegate (09. März 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -7,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 48,49 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -12,97 %/+8,78 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
