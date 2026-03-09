Neue Studie fordert industrielle Qualifzierungsoffensive / Allianz der Chancen sieht strukturelle Defizite bei KI-Weiterbildung (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 26,80 auf Tradegate (09. März 2026, 13:51 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -5,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,59 %. Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 145,58 Mio.. Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9300 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +226,61 %/+248,62 % bedeutet.

Frankfurt am Main (ots) - Deutschlands KI-Offensive droht an fehlenderQualifizierungsarchitektur zu scheitern. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie"Corporate AI-Learning", die die Amadeus Fire Group im Auftrag der Allianz derChancen durchgeführt hat. Sie diagnostiziert ein strukturelles Missverhältniszwischen Technologie-Investitionen und systematischer Kompetenzentwicklung - mitunmittelbaren Folgen für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Die Ergebnissewurden im Rahmen des jüngsten Netzwerktreffens der Allianz der Chancen in Berlinvorgestellt, bei dem mehr als 100 Personalvorstände und HR-Verantwortliche überKI-Qualifizierung als Standortfaktor diskutierten.Die Allianz der Chancen ist eine branchenübergreifende Initiative führenderUnternehmen, die Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und eine moderne Arbeitsweltin Deutschland setzt. Grundlage der Studie sind KI-gestützte Tiefeninterviewsmit HR-Verantwortlichen aus Mitgliedsunternehmen verschiedener Branchen undGrößenklassen.Zwar sehen 91 Prozent der befragten Unternehmen KI als zentral für ihrGeschäftsmodell, 82 Prozent planen höhere Investitionen. Gleichzeitiginvestieren aber nur 25 Prozent in naher Zukunft substanziell in dieWeiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Rund 80 Prozent können die Wirkung ihrerQualifizierungsmaßnahmen nicht belastbar messen."Wir investieren Milliarden in KI-Technologie - aber ohne eine messbare undskalierbare Kompetenzstrategie bleiben Produktivitätseffekte Zufall", sagtMonika Wiederhold, Vorstand der Amadeus Fire Group und innerhalb der Allianz derChancen verantwortlich für Corporate AI Learning. "Wenn Qualifizierung nichtsystematisch organisiert wird, verliert der Wirtschaftsstandort anWettbewerbsdynamik."Strukturelle DefiziteIm internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der KI-Nutzung zurück: 2025nutzten lediglich 26 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigtenentsprechende Technologien, bei Großunternehmen sind es 57 Prozent. Gleichzeitigverschiebt sich der Fokus von Pilotprojekten hin zur breiten Implementierunggenerativer und zunehmend autonomer KI-Systeme.Damit steigen die Anforderungen an die Belegschaften erheblich. Mitarbeitendemüssen KI-Anwendungen steuern, bewerten und in Prozesse integrieren. Tatsächlichhaben bislang nur rund 20 Prozent der Berufstätigen in Deutschland eineKI-Schulung im Unter-nehmen erhalten. 70 Prozent berichten von keinementsprechenden Angebot. In den Unternehmen selbst zeigen sich ähnliche Muster:Es fehlen verbindliche Kompetenzmodelle, Lernzeit und systematischeErfolgsmessung. Viele Initiativen bleiben im Pilotstatus.