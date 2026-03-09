Deutschland investiert zu wenig in KI-Kompetenz
Neue Studie fordert industrielle Qualifzierungsoffensive / Allianz der Chancen sieht strukturelle Defizite bei KI-Weiterbildung (FOTO)
Qualifizierungsarchitektur zu scheitern. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie
"Corporate AI-Learning", die die Amadeus Fire Group im Auftrag der Allianz der
Chancen durchgeführt hat. Sie diagnostiziert ein strukturelles Missverhältnis
zwischen Technologie-Investitionen und systematischer Kompetenzentwicklung - mit
unmittelbaren Folgen für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Die Ergebnisse
wurden im Rahmen des jüngsten Netzwerktreffens der Allianz der Chancen in Berlin
vorgestellt, bei dem mehr als 100 Personalvorstände und HR-Verantwortliche über
KI-Qualifizierung als Standortfaktor diskutierten.
Die Allianz der Chancen ist eine branchenübergreifende Initiative führender
Unternehmen, die Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und eine moderne Arbeitswelt
in Deutschland setzt. Grundlage der Studie sind KI-gestützte Tiefeninterviews
mit HR-Verantwortlichen aus Mitgliedsunternehmen verschiedener Branchen und
Größenklassen.
Zwar sehen 91 Prozent der befragten Unternehmen KI als zentral für ihr
Geschäftsmodell, 82 Prozent planen höhere Investitionen. Gleichzeitig
investieren aber nur 25 Prozent in naher Zukunft substanziell in die
Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Rund 80 Prozent können die Wirkung ihrer
Qualifizierungsmaßnahmen nicht belastbar messen.
"Wir investieren Milliarden in KI-Technologie - aber ohne eine messbare und
skalierbare Kompetenzstrategie bleiben Produktivitätseffekte Zufall", sagt
Monika Wiederhold, Vorstand der Amadeus Fire Group und innerhalb der Allianz der
Chancen verantwortlich für Corporate AI Learning. "Wenn Qualifizierung nicht
systematisch organisiert wird, verliert der Wirtschaftsstandort an
Wettbewerbsdynamik."
Strukturelle Defizite
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der KI-Nutzung zurück: 2025
nutzten lediglich 26 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten
entsprechende Technologien, bei Großunternehmen sind es 57 Prozent. Gleichzeitig
verschiebt sich der Fokus von Pilotprojekten hin zur breiten Implementierung
generativer und zunehmend autonomer KI-Systeme.
Damit steigen die Anforderungen an die Belegschaften erheblich. Mitarbeitende
müssen KI-Anwendungen steuern, bewerten und in Prozesse integrieren. Tatsächlich
haben bislang nur rund 20 Prozent der Berufstätigen in Deutschland eine
KI-Schulung im Unter-nehmen erhalten. 70 Prozent berichten von keinem
entsprechenden Angebot. In den Unternehmen selbst zeigen sich ähnliche Muster:
Es fehlen verbindliche Kompetenzmodelle, Lernzeit und systematische
Erfolgsmessung. Viele Initiativen bleiben im Pilotstatus.
...das liegt daran, dass keine EPS Zahlen für das Gesamtjahr und/oder Q4 genannt wurden.
Da ich hier ja ein bisschen mit shorts operiere habe ich mir das Interview mit dem IR-Mann vom 10.02. auf Börsenradio Network angehört.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-medien/mwb-research.htm 13.02.2026 11:09 Uhr
Amadeus Fire AG wird voraussichtlich schwache Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt geben, da die Nachfrage in Deutschland weiterhin gedämpft ist. Eine breit angelegte Erholung hat sich noch nicht eingestellt, und die Stimmung auf den Märkten für Personalvermittlung und Schulung bleibt fragil. Die Q4-Ergebnisse dürften durch zusätzliche Restrukturierungskosten belastet werden (Schätzung der mwb von ca. 1 Mio. EUR), was wahrscheinlich das EBITA für das Geschäftsjahr 2025 an das untere Ende der Prognose-Spanne von 15-25 Mio. EUR drücken wird. Obwohl sich beide kürzlich getätigten Akquisitionen positiv entwickeln, sind sie noch zu klein, um die kurzfristigen Ergebnisse erheblich zu beeinflussen. Wir erwarten, dass die Verluste im ersten Halbjahr 2026 anhalten, wobei sich die Ergebnisse verbessern sollten, da etwa 6 Mio. EUR an Restrukturierungskosten wegfallen. Eine bedeutendere operative Erholung ist vor 2027 unwahrscheinlich. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 80,00 EUR (zuvor 90,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag
