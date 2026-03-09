    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    Deutschland investiert zu wenig in KI-Kompetenz

    Neue Studie fordert industrielle Qualifzierungsoffensive / Allianz der Chancen sieht strukturelle Defizite bei KI-Weiterbildung (FOTO)

    Neue Studie fordert industrielle Qualifzierungsoffensive / Allianz der Chancen sieht strukturelle Defizite bei KI-Weiterbildung
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    Frankfurt am Main (ots) - Deutschlands KI-Offensive droht an fehlender
    Qualifizierungsarchitektur zu scheitern. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie
    "Corporate AI-Learning", die die Amadeus Fire Group im Auftrag der Allianz der
    Chancen durchgeführt hat. Sie diagnostiziert ein strukturelles Missverhältnis
    zwischen Technologie-Investitionen und systematischer Kompetenzentwicklung - mit
    unmittelbaren Folgen für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Die Ergebnisse
    wurden im Rahmen des jüngsten Netzwerktreffens der Allianz der Chancen in Berlin
    vorgestellt, bei dem mehr als 100 Personalvorstände und HR-Verantwortliche über
    KI-Qualifizierung als Standortfaktor diskutierten.

    Die Allianz der Chancen ist eine branchenübergreifende Initiative führender
    Unternehmen, die Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und eine moderne Arbeitswelt
    in Deutschland setzt. Grundlage der Studie sind KI-gestützte Tiefeninterviews
    mit HR-Verantwortlichen aus Mitgliedsunternehmen verschiedener Branchen und
    Größenklassen.

    Zwar sehen 91 Prozent der befragten Unternehmen KI als zentral für ihr
    Geschäftsmodell, 82 Prozent planen höhere Investitionen. Gleichzeitig
    investieren aber nur 25 Prozent in naher Zukunft substanziell in die
    Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Rund 80 Prozent können die Wirkung ihrer
    Qualifizierungsmaßnahmen nicht belastbar messen.

    "Wir investieren Milliarden in KI-Technologie - aber ohne eine messbare und
    skalierbare Kompetenzstrategie bleiben Produktivitätseffekte Zufall", sagt
    Monika Wiederhold, Vorstand der Amadeus Fire Group und innerhalb der Allianz der
    Chancen verantwortlich für Corporate AI Learning. "Wenn Qualifizierung nicht
    systematisch organisiert wird, verliert der Wirtschaftsstandort an
    Wettbewerbsdynamik."

    Strukturelle Defizite

    Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der KI-Nutzung zurück: 2025
    nutzten lediglich 26 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten
    entsprechende Technologien, bei Großunternehmen sind es 57 Prozent. Gleichzeitig
    verschiebt sich der Fokus von Pilotprojekten hin zur breiten Implementierung
    generativer und zunehmend autonomer KI-Systeme.

    Damit steigen die Anforderungen an die Belegschaften erheblich. Mitarbeitende
    müssen KI-Anwendungen steuern, bewerten und in Prozesse integrieren. Tatsächlich
    haben bislang nur rund 20 Prozent der Berufstätigen in Deutschland eine
    KI-Schulung im Unter-nehmen erhalten. 70 Prozent berichten von keinem
    entsprechenden Angebot. In den Unternehmen selbst zeigen sich ähnliche Muster:
    Es fehlen verbindliche Kompetenzmodelle, Lernzeit und systematische
    Erfolgsmessung. Viele Initiativen bleiben im Pilotstatus.
     

    Deutschland investiert zu wenig in KI-Kompetenz Neue Studie fordert industrielle Qualifzierungsoffensive / Allianz der Chancen sieht strukturelle Defizite bei KI-Weiterbildung (FOTO) Deutschlands KI-Offensive droht an fehlender Qualifizierungsarchitektur zu scheitern. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Corporate AI-Learning", die die Amadeus Fire Group im Auftrag der Allianz der Chancen durchgeführt hat. Sie diagnostiziert ein …
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
