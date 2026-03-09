    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Israel setzt Angriffe im Libanon fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel greift Libanon an, Explosionen in Beirut Süd
    • Mindestens 1 Tote, 12 Verletzte; ~400 Tote gesamt.
    • Hisbollah feuert Hunderte Raketen und Drohnen ein.
    Israel setzt Angriffe im Libanon fort
    BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär setzt seine Angriffe im Libanon fort. Seit dem Morgen waren Augenzeugenberichten zufolge mindestens 11 Angriffe in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut zu hören. Die israelische Armee hatte zuvor angegeben, Filialen der Vereinigung Al-Kard Al-Hassan in der Gegend anzugreifen. Es handelt sich dabei um ein Finanzinstitut und eine Art Bank der Hisbollah.

    Das Gesundheitsministerium in Beirut gab in einem vorläufigen Bericht an, dass bei den Angriffen bisher mindestens eine Person getötet wurde. 12 weitere seien verletzt worden, hieß es weiter. Seit der jüngsten Eskalation sind im Libanon bisher rund 400 Menschen getötet worden.

    Auch im Südlibanon setzte die israelische Armee ihre Angriffe nach libanesischen Angaben fort. Die Hisbollah reklamierte ihrerseits erneut mehrere Angriffe auf israelische Ziele für sich. Nach Angaben der Miliz sollen unter anderem Raketen in Richtung eines Luftstützpunkts in Haifa abgefeuert worden sein.

    Ein israelischer Armeesprecher sagte, die Hisbollah habe bisher hunderte Raketen und Drohnen gegen israelische Zivilisten im Norden des Landes eingesetzt. Die Angriffe aus dem Süden des Libanons bewiesen, dass die Miliz sich nicht wie vereinbart von dort zurückgezogen habe./arj/DP/nas





    dpa-AFX
