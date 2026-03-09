    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hagel zur Pattsituation

    'Alles auf den Prüfstand'

    • Patt: Grüne und CDU haben gleiche Sitze (Patt)
    • Hagel: Neue, einmalige Lage — alles prüfen...
    • Spahn schlägt Teilung der Amtszeit vor (Spahn)
    Hagel zur Pattsituation - 'Alles auf den Prüfstand'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel hat nach seiner sehr knappen Wahlniederlage bei der Landtagswahl von einer neuen und einmaligen Konstellation im Landtag gesprochen. Grüne und CDU hätten die gleiche Zahl an Sitzen im Parlament, sagte Hagel nach CDU-Gremiensitzungen in Berlin. "Dieses Ergebnis führt zu einem Patt im Landtag." Die Situation sei neu und einmalig. Wie man damit umgehe, werde man in den zuständigen Gremien der Südwest-CDU am Abend und am Dienstag in der Fraktion beraten. Jede Partei habe die gleiche Zahl an Abgeordneten, daraus erwachse ein klarer inhaltlicher Anspruch. "Da gehört alles auf den Tisch, alles auf den Prüfstand."

    Zuvor hatte CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn angesichts der Pattsituation zwischen CDU und Grünen eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht./poi/DP/nas





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
