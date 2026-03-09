Hohe Preise und Hunger - WFP warnt vor Folgen des Iran-Kriegs

BEIRUT (dpa-AFX) - Das Welternährungsprogramm (WFP) warnt vor weitreichenden Folgen der Eskalation im Iran-Krieg für die Ernährungssicherheit in der Region und darüber hinaus. Infolge des Konflikts steigende Lebensmittel- und Treibstoffpreise könnten den Hunger unter besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen weiter verschärfen, teilte die UN-Organisation in einem jüngsten Bericht mit.

Die Eskalation habe bereits gravierende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Diese trage die Hauptlast der Gewalt durch massenhafte Vertreibungen, zahlreiche Todesopfer und die Zerstörung wichtiger Infrastruktur.