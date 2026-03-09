    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Blasel übernimmt Chefredaktion der Lübecker Nachrichten

    Blasel übernimmt Chefredaktion der Lübecker Nachrichten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LÜBECK (dpa-AFX) - Kristian Blasel wird zum 1. Mai Chefredakteur der Lübecker Nachrichten. Der 54 Jahre alte bisherige stellvertretende Chefredakteur der Kieler Nachrichten folgt dort auf Rüdiger Ditz (61), wie die Madsack Mediengruppe mitteilte. Ditz stelle sich nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit im Konzern neuen beruflichen Herausforderungen.

    Blasel ist seit 1997 in unterschiedlichen Ressorts für die Kieler Nachrichten tätig. Er war in dieser Zeit unter anderem in leitender Funktion in der Politikredaktion sowie in der Kieler Lokalredaktion. Seit 2023 ist er stellvertretender Chefredakteur. Blasel solle die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung der Lübecker Nachrichten verantworten, berichtete Madsack. Ziel sei es, die starke regionale Verankerung weiter auszubauen, neue publizistische Impulse zu setzen und den digitalen Wandel der Marke konsequent voranzutreiben.

    Aus den eigenen Reihen

    "Mit Kristian Blasel gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen unserer Regionalmedien", erklärte der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung Thomas Düffert. Blasel stehe für fundierten, unabhängigen Regionaljournalismus und verfüge über eine große Nähe zu den Themen und Menschen in Norddeutschland.

    Blasel erklärte, "die Lübecker Nachrichten sind eine starke publizistische Stimme in Schleswig-Holstein". Er freue sich darauf, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die erfolgreiche Arbeit fortzuführen und die Marke journalistisch wie digital weiterzuentwickeln.

    Der bisherige Chefredakteur Ditz verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. "Ich hatte in der Madsack Mediengruppe in meinen verschiedenen Funktionen eine großartige Zeit. Kristian Blasel und den LN wünsche ich alles Gute und viel Erfolg." Der 61-Jährige war seit September 2015 in unterschiedlichen Funktionen im RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), im Madsack Mediencampus sowie bei den Lübecker Nachrichten tätig.

    Für Blasel rückt bei den Kieler Nachrichten der bisherige Leiter der Kieler Lokalredaktion, Dennis Betzholz, in die Chefredaktion auf. Er wird zum 1. Mai stellvertretender Chefredakteur./akl/DP/nas






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    dpa-AFX
