    Rheinmetall Aktie heute im Plus (1.638,00€) - 09.03.2026

    Am 09.03.2026 ist die Rheinmetall Aktie, bisher, um +2,86 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.03.2026

    Die Rheinmetall Aktie konnte bisher um +2,86 % auf 1.638,00 zulegen. Das sind +45,50  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +2,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.638,00. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl sich die Rheinmetall Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -2,37 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -8,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,63 % gewonnen.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,07 %
    1 Monat -2,43 %
    3 Monate -2,37 %
    1 Jahr +41,33 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es primär um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales zur Rheinmetall-Aktie. Positive Impulse melden Allianzen (Starlink-Alternative) und neue Aufträge, die Kursstütze versprechen; gleichzeitig lasten Downgrades und Bewertungsrisiken. Politische Risiken (Iran-Konflikt) und Margenfragen werden diskutiert. Kurzfristig wird eine Stützung bis ca. 11. März erwartet; Trader setzen teils auf Long- oder Short-Abbau.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,11 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 09.03. - MDAX schwach -3,27 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Rüstungswerte im schwachen Markt robust - Debüt von Gabler


    Die weiter verschärfte Lage im Nahen Osten im Zuge des inzwischen rund einwöchigen Iran-Kriegs hat am Montag die Rüstungsbranche wieder in den Fokus gerückt. Im tiefroten Marktumfeld zeigten diese Papiere europaweit relative Stärke. Am deutschen …

    Dax von Ölpreisrally gezeichnet - Verluste etwas reduziert


    Die Anleger schauen am Montag weiterhin nervös auf die Entwicklung am Ölmarkt. Die weiter zugespitzte Lage im Nahen Osten drückte den Dax im frühen Handel auf ein Zehnmonatstief. Der Druck ließ allerdings im Laufe des Morgens etwas nach, als eine …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Thales notiert im Plus, mit +0,53 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,27 %. Lockheed Martin legt um +1,07 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,84 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +2,98 %
    -8,07 %
    -2,43 %
    -2,37 %
    +41,33 %
    +511,20 %
    +1.721,26 %
    +2.266,73 %
    +70.681,18 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



