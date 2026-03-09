    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Söder sieht nach Landtagswahl keine Niederlage für die Union als Ganzes

    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder sieht nach der Wahl in Baden-Württemberg mit dem hauchdünnen Vorsprung der Grünen keine Niederlage für die Union als Ganzes. Es habe sich ja an der Lage insgesamt nichts verändert - aber die CDU werde in der neuen Regierung in Stuttgart eine wichtigere Rolle spielen als vorher. "Ich sehe da jetzt keinen Rückschlag auf Bundesebene", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Er forderte aber, man müsse nun gemeinsam "maximale Konzentration" auf das Thema Wirtschaft setzen - denn das Thema Migration sei unter Kontrolle.

    Söder gratulierte Cem Özdemir (Grüne) zum Wahlerfolg. Sie beide hätten ja das Vergnügen, künftig im Bundesrat und bei der Ministerpräsidentenkonferenz nebeneinanderzusitzen. Er wünsche ihm eine glückliche Hand - und er hoffe, dass aus einen "Bundeszentralisten" nun ein Föderaler werde. Er setze "mit der Zeit" jedenfalls auf eine gute Zusammenarbeit wie in den vergangenen Jahren mit Winfried Kretschmann, sagte der bayerische Ministerpräsident.

    Eine grüne Renaissance bedeute Özdemirs Erfolg indes nicht, argumentierte Söder. "Özdemir hat ja mit Grün nichts zu tun."

    Söder sieht zudem eine "Schmutzkampagne" als ausschlaggebenden Grund, dass die CDU bei der Landtagswahl knapp nicht stärkste Kraft geworden ist. Man sei ein bisschen traurig, denn "ohne diese zwei Videos" wäre Manuel Hagel (CDU) vor seinem Kontrahenten Özdemir gelegen, sagte Söder.

    Hagel war in der heißen Wahlkampfphase wegen zweier Videos in die Schlagzeilen geraten. Zunächst hatte eine Grünen-Bundestagsabgeordnete ein altes Video aus dem Jahr 2018 gepostet, in dem der damals 29-jährige Hagel von einer Schülerin und ihren "rehbraunen Augen" schwärmt. Hagel räumte zwar gleich ein, dass das "Mist" gewesen sei, doch das Video ging viral. Wenige Tage später sorgte ein weiteres Video gleich für neue Kritik: Hagel geriet beim Besuch einer Schule vor laufender Kamera mit einer Lehrerin aneinander und machte bei dem Auftritt alles andere als eine gute Figur./ctt/dm/had/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
