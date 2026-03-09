Söder sieht nach Landtagswahl keine Niederlage für die Union als Ganzes

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder sieht nach der Wahl in Baden-Württemberg mit dem hauchdünnen Vorsprung der Grünen keine Niederlage für die Union als Ganzes. Es habe sich ja an der Lage insgesamt nichts verändert - aber die CDU werde in der neuen Regierung in Stuttgart eine wichtigere Rolle spielen als vorher. "Ich sehe da jetzt keinen Rückschlag auf Bundesebene", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Er forderte aber, man müsse nun gemeinsam "maximale Konzentration" auf das Thema Wirtschaft setzen - denn das Thema Migration sei unter Kontrolle.

Söder gratulierte Cem Özdemir (Grüne) zum Wahlerfolg. Sie beide hätten ja das Vergnügen, künftig im Bundesrat und bei der Ministerpräsidentenkonferenz nebeneinanderzusitzen. Er wünsche ihm eine glückliche Hand - und er hoffe, dass aus einen "Bundeszentralisten" nun ein Föderaler werde. Er setze "mit der Zeit" jedenfalls auf eine gute Zusammenarbeit wie in den vergangenen Jahren mit Winfried Kretschmann, sagte der bayerische Ministerpräsident.