adidas Aktie unter Verkaufsdruck - 09.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -3,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der adidas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,89 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 138,35€, mit einem Minus von -3,08 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei adidas, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,77 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -10,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in adidas eine negative Entwicklung von -17,33 % erlebt.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,29 % 1 Monat -8,79 % 3 Monate -12,77 % 1 Jahr -41,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der adidas-Aktie: Debatten über jüngste Insiderkäufe von CEO Bjørn Gulden, technische Indikatoren (52‑Wochen 134,85/244,80 €, Bollinger 145,76–163,87 €, EMAs ~155–175 €; 38‑Tage‑Linie ~153,7 €), fundamentale Einschätzungen (normalisiertes KGV ~15, Gewinnprognose 2026 unter Analystenerwartung), Turnaround‑Optimismus versus Zoll‑/konjunkturrisiken und Gulden‑Vorerfahrungen bei Puma.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,88 Mrd. € wert.

Ist die Adidas-Aktie jetzt ein Kauf? Der CEO hat den Kursverfall jedenfalls genutzt. Zuvor wurde sein Vertrag vorzeitig verlängert. Beim Ausblick auf 2026 ist das Unternehmen spürbar zurückhaltend, trotz Fußballweltmeisterschaft. Daher reduzieren …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. PUMA notiert im Minus, mit -4,06 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,80 %.

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.