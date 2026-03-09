Porsche Holding SE Aktie leidet unter Verkäufen - 09.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Porsche Holding SE Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,49 % im Minus. Die Talfahrt der Porsche Holding SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,65€, mit einem Minus von -3,49 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Porsche Holding SE Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,26 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche Holding SE -18,26 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,56 % 1 Monat -8,52 % 3 Monate -20,26 % 1 Jahr -14,05 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,99 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,18 %. Renault notiert im Minus, mit -0,98 %. Volkswagen verliert -1,84 % Stellantis notiert im Minus, mit -2,22 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.