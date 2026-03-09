Iran greift weiter Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an
- Iranische Angriffe dauern an, Al-Udeid steht..
- Emirate: 250 Raketen, 1400 Drohnen angegriffen
- VAE: 4 Tote, über 110 Verletzte; 31. Welle USA
(In einer früheren Version des Artikels hieß es im zweiten Absatz, es habe Angriffe mit etwa 250 Raketen und 1.400 Raketen gegeben. Richtig ist: 1.400 Drohnen.)
DOHA (dpa-AFX) - Die iranischen Angriffe in den Golfstaaten gehen mehr als eine Woche nach Kriegsbeginn weiter. Katars Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe mehrere Raketen abgefangen. Anschließend hieß es, die Bedrohung sei vorbei und die Sicherheitslage wieder normal. In Katar befindet sich unter anderem die wichtige US-Militärbasis al-Udaid.
Die Vereinigten Arabischen Emirate teilten mit, ihre Luftabwehr habe zwölf weitere Raketen abgefangen, drei seien zudem im Wasser niedergegangen. Außerdem seien von insgesamt 18 Drohnen alle bis auf eine abgefangen worden. Damit gab es im Land nach offiziellen Angaben bisher Angriffe mit etwa 250 Raketen und 1.400 Drohnen. Die Emirate sind bisher besonders stark unter Beschuss. Dort wurden bisher vier Menschen bei Angriffen getötet, mehr als 110 wurden verletzt.
Vonseiten der iranischen Revolutionsgarden hieß es, es laufe bereits die 31. Welle an Raketen gegen Ziele in Israel und gegen US-Stellungen in der Region./jot/DP/stw
