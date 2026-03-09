Iran greift weiter Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an

(In einer früheren Version des Artikels hieß es im zweiten Absatz, es habe Angriffe mit etwa 250 Raketen und 1.400 Raketen gegeben. Richtig ist: 1.400 Drohnen.)

DOHA (dpa-AFX) - Die iranischen Angriffe in den Golfstaaten gehen mehr als eine Woche nach Kriegsbeginn weiter. Katars Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe mehrere Raketen abgefangen. Anschließend hieß es, die Bedrohung sei vorbei und die Sicherheitslage wieder normal. In Katar befindet sich unter anderem die wichtige US-Militärbasis al-Udaid.