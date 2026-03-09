    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD im Bund einmal mehr aus

    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich zur Koalition mit der SPD bekannt und ein Zusammengehen mit der AfD erneut klar ausgeschlossen. "Ich werde, auch wenn ich mittlerweile sogar aus einzelnen Verlagshäusern dazu aufgefordert werde, eine andere Mehrheit im Bundestag nicht suchen. Ich werde es nicht tun", sagte er in einer Pressekonferenz zum Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg.

    Der dortige CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel ergänzte: "Ich schließe es aus, dass ich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt werde." Kein Amt der Welt sei dies wert. Nach der Landtagswahl hatte der AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier der CDU angeboten, gemeinsam eine Koalition zu bilden. "Herr Hagel, das Angebot steht: Die AfD ist eine bürgerlich-konservative Partei", sagte er.

    Merz bekräftigte nun erneut, dass es zwischen CDU und AfD keine Gemeinsamkeiten gebe. "Alle diese Avancen können sich die Damen und Herren sparen", sagte er in Richtung AfD. "Wir werden mit dieser Partei nicht zusammenarbeiten."/sk/DP/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
