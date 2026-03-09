    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Energiepreise drücken Dow weiter nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • Nahostkrieg treibt Öl, Dow droht neues Tief...
    • WTI stark gestiegen bis ~120$, Ausverkauf folgt
    • Hims&Hers +40% nach Einigung, LiveNation zahlt
    Aktien New York Ausblick - Energiepreise drücken Dow weiter nach unten
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der eskalierende Krieg im Nahen Osten und erneut stark steigende Öl- und Gaspreise dürften den US-Börsen zum Wochenauftakt Verluste einbrocken. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt am Montag fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial könnte ein Tief seit Ende November ausloten. Rund eine Stunde vor der Startglocke wurde der Dow vom Broker IG gut ein Prozent schwächer indiziert bei knapp 47.000 Zählern.

    Der Preis für ein Fass der marktführenden US-Rohölsorte WTI schnellte zeitweise um gut 30 Prozent nach oben auf knapp 120 US-Dollar. Zuletzt betrug der Anstieg noch 13 Prozent. "Die sich verschlechternde geopolitische Lage hat historische Ölpreisbewegungen zur Folge", schrieb Stratege Henry Allen von der Deutschen Bank. Risikobehaftete Anlagen erlebten in der Folge einen Ausverkauf.

    Der Nasdaq 100 wurde vor Handelsbeginn ein Prozent niedriger berechnet bei 24.400 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex hatte sich zuletzt besser gehalten als der Dow Jones Industrial.

    Im vorbörslichen Handel schossen die Aktien von Hims & Hers Health um über 40 Prozent nach oben. Der Telemedizinanbieter hat sich in einem Streit mit Novo Nordisk um den Vertrieb umsatzstarker Medikamente des dänischen Pharmakonzerns mit diesem geeinigt.

    Aktien von Live Nation Entertainment verteuerten sich um 5,3 Prozent. Der Event-Veranstalter hat sich in einem Kartellstreit mit dem US-Justizministerium geeinigt. Einem Bericht zufolge soll das Unternehmen zur Beilegung des Streits 200 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen.

    Aktien von Vertiv gewannen 3,1 Prozent. Der Ausrüster von Datenzentren steigt in den S&P 500 Aktienindex auf. Auch die Papiere des Laserspezialisten Lumentum und des Satellitenanbieters Echostar rücken in den S&P 500 auf. Lumentum stiegen daraufhin um 2,7 Prozent und Echostar um 2 Prozent./bek/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 47.010 auf Ariva Indikation (09. März 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 115,57 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +632,49 %/+1.071,99 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
