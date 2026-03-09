    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    PELA schließt Finanzierungsvertrag über 5 Millionen US-Dollar für Projektentwicklung mit der US-Regierung ab

    PERTH, Australien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited („PELA" oder „das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach einem strengen Antrags- und Genehmigungsverfahren eine Vereinbarung zur Projektentwicklungsfinanzierung (Vereinbarung) mit der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) abgeschlossen hat. Das Abkommen sieht eine Projektentwicklungsfinanzierung in Höhe von bis zu 5 Millionen US-Dollar vor, um das Vorzeigeprojekt von PELA Krstov Dol Antimony Mine Restart Project (KDM) in Nordmazedonien zu unterstützen und voranzutreiben.

    Die Finanzierung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von PELA dar, in naher Zukunft ein Lieferant von wichtigen Mineralien für verwandte Märkte zu werden. Die Vereinbarung sieht eine finanzielle Unterstützung für bestimmte Projektentwicklungsaktivitäten bei KDM vor, einschließlich der Erstellung einer Mineralressourcenschätzung, die gemäß dem JORC-Code zu melden ist, der Fertigstellung einer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung und der Weiterentwicklung des Projekts in Richtung Machbarkeit.

    Das Projekt stützt sich auf historische Bergbauaktivitäten und einen umfangreichen Bestand an historischen geologischen und technischen Daten, einschließlich historischer Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, die im Rahmen des ehemaligen jugoslawischen Berichtssystems erstellt und genehmigt wurden.

    Über Pela Global Limited

    Pela Global Limited ist ein australisches Unternehmen für kritische Metalle und Edelmetalle, das sich auf die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralressourcen im Tethyan-Metallgürtel in Südosteuropa konzentriert. Zu seinen wichtigsten Aktivposten gehören:

    • Antimonprojekt Krstov Dol (Nordmazedonien) - Ein Projekt im fortgeschrittenen Stadium, das darauf abzielt, ein hochgradiges Antimonkonzentrat aus einem historischen Produktionsstandort zu gewinnen, der strategisch so positioniert ist, dass er die kritischen Mineralienlieferziele des Westens unterstützt.
    • Goldprojekt Samar (Nord-Mazedonien) - Ein hochgradiges polymetallisches System mit bestätigter Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Kupfermineralisierung, das ein großes Explorations- und Erschließungspotenzial bietet.

    Der Vorstand von Pela freut sich, mitteilen zu können, dass das Unternehmen derzeit die Möglichkeit eines Börsengangs (IPO) zur Unterstützung eines Antrags auf Zulassung an einer australischen Wertpapierbörse prüft.

    Wenn der Vorstand beschließt, einen Börsengang durchzuführen, wird Pela einen Prospekt mit den vollständigen Bedingungen und anderen Einzelheiten des Börsengangs veröffentlichen. Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass der Börsengang zwangsläufig stattfinden wird, wird das Unternehmen versuchen, auf seiner Website und/oder per E-Mail aktuelle Informationen zu diesem Thema zu veröffentlichen.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.pelaglobal.com.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pela-schlieWt-finanzierungsvertrag-uber-5-millionen-us-dollar-fur-projektentwicklung-mit-der-us-regierung-ab-302707684.html



