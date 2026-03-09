Novo Nordisk und Hims & Hers legen Streit um Abnehm-Medikamente bei

Der Telemedizinanbieter könne aber weiterhin zusammengesetzte Versionen von Wegovy und Ozempic verkaufen - sofern ein Arzt dies für notwendig halte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass eine Bekanntgabe einer erneuerten Partnerschaft beider Unternehmen bevorsteht.

LONDON (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und der US-Telemedizinanbieter Hims & Hers haben ihren Streit wegen des Verkaufs von Abnehm-Medikamenten beendet. Wie Novo am Montag mitteilte, könnten noch in diesem Monat seine Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy auf der Hims & Hers-Plattform verkauft werden. Zudem will Novo die Klage zurückziehen, die es letzten Monat gegen den US-Telemedizinanbieter eingereicht hatte. Im Gegenzug erklärte Hims & Hers, dass es keine Werbung mehr für Nachahmerprodukte von Novo-Medikamente machen werde.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es eine ähnliche Vereinbarung gegeben, die Novo aber aufgekündigt hatte, weil Hims & Hers weiter Billig-Nachahmermittel zu den GLP-1-Medikamenten der Dänen verkauft hatte.

Unternehmen wie Hims & Hers hatten schon in den vergangenen Jahren - als die neuartigen Abnehmmittel etwa von Novo Nordisk knapp waren - mit kostengünstigeren Kopien gutes Geld verdient. Sie nutzten teils regulatorische Schlupflöcher. Anders als Novo wehrte sich der US-Pharmakonzern Eli Lilly aktiver gegen diese Konkurrenz durch Nachahmer. Gleichzeitig wuchs für die Dänen der Konkurrenzdruck durch Lilly./mne/mis/nas

