Novo Nordisk und Hims & Hers legen Streit um Abnehm-Medikamente bei
- Novo & Hims beenden Streit; Verkauf möglich!!!
- Hims verkauft Komposita Novo nur auf Rezept!!!
- Novo zieht Klage zurück; Hims stoppt Nachahmer
LONDON (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und der US-Telemedizinanbieter Hims & Hers haben ihren Streit wegen des Verkaufs von Abnehm-Medikamenten beendet. Wie Novo am Montag mitteilte, könnten noch in diesem Monat seine Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy auf der Hims & Hers-Plattform verkauft werden. Zudem will Novo die Klage zurückziehen, die es letzten Monat gegen den US-Telemedizinanbieter eingereicht hatte. Im Gegenzug erklärte Hims & Hers, dass es keine Werbung mehr für Nachahmerprodukte von Novo-Medikamente machen werde.
Der Telemedizinanbieter könne aber weiterhin zusammengesetzte Versionen von Wegovy und Ozempic verkaufen - sofern ein Arzt dies für notwendig halte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass eine Bekanntgabe einer erneuerten Partnerschaft beider Unternehmen bevorsteht.
Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es eine ähnliche Vereinbarung gegeben, die Novo aber aufgekündigt hatte, weil Hims & Hers weiter Billig-Nachahmermittel zu den GLP-1-Medikamenten der Dänen verkauft hatte.
Unternehmen wie Hims & Hers hatten schon in den vergangenen Jahren - als die neuartigen Abnehmmittel etwa von Novo Nordisk knapp waren - mit kostengünstigeren Kopien gutes Geld verdient. Sie nutzten teils regulatorische Schlupflöcher. Anders als Novo wehrte sich der US-Pharmakonzern Eli Lilly aktiver gegen diese Konkurrenz durch Nachahmer. Gleichzeitig wuchs für die Dänen der Konkurrenzdruck durch Lilly./mne/mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 855 auf Tradegate (09. März 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +8,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 115,57 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +632,28 %/+1.071,65 % bedeutet.
