    'Wer Zypern angreift, greift auch Europa an'

    Foto: Greg Montani - Pexels

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und eines Drohnenangriffs auf einen britischen Militärstützpunkt auf Zypern hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der EU-Inselrepublik Solidarität zugesichert. "Wer Zypern angreift, greift auch Europa an", sagte Macron nach einem Treffen mit Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis und Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis auf dem zyprischen Flughafen von Paphos.

    Frankreich habe bereits eine Fregatte und Luftabwehrsysteme in die Region entsandt, sagte Macron. Auch der Flugzeugträger Charles de Gaulle und seine Kampfgruppe befänden sich in der Nähe Zyperns.

    Christodoulidis sagte, für die schnelle Entsendung von Schiffen und Luftabwehrsystemen mehrerer EU-Staaten sei das zyprische Volk dankbar.

    Drohnenangriff auf Luftwaffenstützpunkt

    In der Nacht zum 2. März hatte eine Drohne iranischer Bauart den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri nahe Limassol getroffen und geringen Schaden angerichtet. Griechenland entsandte daraufhin vier F-16-Kampfjets und zwei Fregatten nach Zypern. Auch Italien und Spanien schickten Schiffe in die Region.

    Zypern ist der EU-Staat, der der Krisenregion im Nahen Osten geografisch am nächsten liegt. Die Insel im östlichen Mittelmeer liegt nur etwa 150 bis 250 Kilometer von Libanon und Israel entfernt./tt/DP/mis




    dpa-AFX
