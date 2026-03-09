NIKOSIA (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs und eines Drohnenangriffs auf einen britischen Militärstützpunkt auf Zypern hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der EU-Inselrepublik Solidarität zugesichert. "Wer Zypern angreift, greift auch Europa an", sagte Macron nach einem Treffen mit Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis und Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis auf dem zyprischen Flughafen von Paphos.

Frankreich habe bereits eine Fregatte und Luftabwehrsysteme in die Region entsandt, sagte Macron. Auch der Flugzeugträger Charles de Gaulle und seine Kampfgruppe befänden sich in der Nähe Zyperns.