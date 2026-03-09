Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost
- Streicht Dammam, Dubai, Abu Dhabi bis 15. März
- Tel Aviv gestoppt bis 02.04, Teheran bis 30.04
- Riad,Jeddah,Larnaca planmäßig; Charter Maskat.
FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region. Die verschiedenen Airlines der Gruppe setzen die Flüge nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich Sonntag (15. März) aus, wie das Unternehmen mitteilte. Die Verbindungen nach Tel Aviv bleiben bis einschließlich Grün-Donnerstag (2. April) eingestellt.
Schon in der vergangenen Woche war festgelegt worden, dass Amman und Erbil bis einschließlich 15. März nicht angeflogen werden. Beirut-Flüge sind bis einschließlich 28. März gestrichen und Teheran bis einschließlich 30. April.
Die Flughäfen in Riad, Jeddah und Larnaca auf Zypern werden planmäßig bedient. Lufthansa schickt zudem Chartermaschinen im Auftrag von Reiseveranstaltern und für die Bundesregierung. Hier ist ein weiterer Flug von Maskat im Oman geplant, der am Dienstagmorgen in Frankfurt landen soll./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,62 % und einem Kurs von 7,588 auf Tradegate (09. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -7,43 %/+19,02 % bedeutet.
https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/iran-krieg-treibt-lufthansa-passagiere-in-die-arme
Lufthansa sollte von den Geschehnisse profitieren.
Ich denke, die Zahlen sind das dritte Jahr hintereinander hinreichend okay.
The convertible bond issued in 2025 has not yet had any effect on earnings per share, since the strike price for the options was higher than the average price of shares in Deutsche Lufthansa AG in the reporting period