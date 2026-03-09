    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klüssendorf

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    SPD hat den richtigen Kompass

    Für Sie zusammengefasst
    • führt Wahlniederlage in BW auf Umstände zurück
    • setzt auf Bezahlbarkeit, Wirtschaft und Arbeit
    • muss Partei der Arbeitnehmer; Reformen anpacken.
    Klüssendorf - SPD hat den richtigen Kompass
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD führt ihr historisch schlechtes Wahlergebnis in Baden-Württemberg weniger auf Inhalte als auf ungünstige Umstände zurück. Man habe "einen richtigen Kompass" und wolle auch weiter auf die Themen Bezahlbarkeit, Wirtschaft und Arbeitsplätze setzen, sagte Generalsekretär Tim Klüssendorf. Problem sei gewesen, dass die Wähler diese Themen nicht mit der SPD verbunden hätten. "Uns wird zu wenig zugetraut, dass wir die Kraft sind, die am Ende wirklich die Arbeitsplätze in Deutschland sichert", sagte Klüssendorf.

    Die SPD bringe immer wieder wichtige Themen in die politische Debatte, bekomme sie auch durch, sei ein Treiber. Das in Wählerstimmen zu übersetzen, funktioniere aber nicht ausreichend. Die SPD müsse stärker zeigen, dass sie die Partei für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei. Eine weitere Schlussfolgerung aus der Landtagswahl für die Bundesebene sei, dass Reformen nun angepackt werden müssten. Als Beispiele nannte er das Rentensystem und den Bundeshaushalt./tam/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klüssendorf SPD hat den richtigen Kompass Die SPD führt ihr historisch schlechtes Wahlergebnis in Baden-Württemberg weniger auf Inhalte als auf ungünstige Umstände zurück. Man habe "einen richtigen Kompass" und wolle auch weiter auf die Themen Bezahlbarkeit, Wirtschaft und Arbeitsplätze …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     