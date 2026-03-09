Kion Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 09.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Kion Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,23 % im Minus. Der Kursrückgang der Kion Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,23 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Kion Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -26,66 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um -15,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kion Group eine negative Entwicklung von -29,62 % erlebt.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,04 % 1 Monat -21,25 % 3 Monate -26,66 % 1 Jahr +8,21 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,42 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Jungheinrich und Co.

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,81 %.

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.