Roku Registered (A) Aktie knickt ein - 09.03.2026

Die Roku Registered (A) Aktie ist bisher um -3,40 % auf 83,70€ gefallen. Das sind -2,95 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,50 %, geht es heute bei der Roku Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Roku Registered (A) ist ein führender Anbieter von Streaming-Plattformen, bekannt für seine benutzerfreundlichen Geräte und umfassenden Inhalte. Es konkurriert mit Amazon, Apple und Google, wobei es sich durch einfache Bedienung und Vielfalt abhebt.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Roku Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -2,75 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roku Registered (A) Aktie damit um +3,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Roku Registered (A) einen Rückgang von -8,95 %.

Roku Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,01 % 1 Monat +16,01 % 3 Monate -2,75 % 1 Jahr +21,04 %

Informationen zur Roku Registered (A) Aktie

Es gibt 131 Mio. Roku Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,85 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,06 %. Apple notiert im Minus, mit -0,56 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,53 %. Netflix verliert -0,82 %

Roku Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Roku Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roku Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.