Heute am 09.03.2026: BlackRock Aktie im Blickpunkt

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,28 % verliert die BlackRock Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der BlackRock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,28 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BlackRock ist der weltweit führende Vermögensverwalter, bekannt für seine ETFs (iShares) und innovative Anlagestrategien. Mit über 9 Billionen USD verwaltetem Vermögen dominiert es den Markt. Hauptkonkurrenten sind Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Aladdin-Plattform für Datenanalyse und Risikomanagement.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten BlackRock Aktionäre einen Verlust von -12,49 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BlackRock eine negative Entwicklung von -12,88 % erlebt.

BlackRock Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,57 % 1 Monat -11,09 % 3 Monate -12,49 % 1 Jahr -6,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BlackRock Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste und Bewertungssorgen bei BlackRock. Nutzer melden einen Tagesverlust (~-3%) und einen Rückstand zum Hoch von rund 50%. Als Ursachen werden eingeschränkte Rücknahmen beim HPS-Privatkreditfonds (5%-Limit), Liquiditätsprobleme im Private-Credit-Sektor und Vertrauensverlust mit möglichen Fondsabflüssen genannt. Einige überlegen Nachkauf; Krypto wird nur vereinzelt als Grund vermutet.

Informationen zur BlackRock Aktie

Es gibt 155 Mio. BlackRock Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,85 Mrd. € wert.

BlackRock Aktie jetzt kaufen?

Ob die BlackRock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BlackRock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.