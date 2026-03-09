PayPal Aktie knickt ein - 09.03.2026

Mit einer Performance von -2,78 % musste die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,35€, mit einem Minus von -2,78 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei PayPal, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -24,13 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +3,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,80 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PayPal eine negative Entwicklung von -20,91 % erlebt.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,65 % 1 Monat +15,80 % 3 Monate -24,13 % 1 Jahr -38,77 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Kursentwicklung im Kontext von Übernahmegerüchten (Stripe) und einem ZDF-Beitrag, plus technischer Gap-Analyse. Die Diskussion variiert: Einige sehen Potenzial durch spekulative Übernahmefantasien und setzen auf Nachkäufe, andere warten eher auf den Gap-Schluss und vereinzelte Teilverkäufe. Zusätzlich wird die kommende PayPal-Dividende behandelt (Stichtag 04. März 2026, Ex-Tag 04. März, Auszahlung 25. März) und deren Auswirkungen auf die Bewertung diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 921 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,23 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,12 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,82 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -1,44 %.

