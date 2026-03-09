Carnival Corporation Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -6,13 % - 09.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Carnival Corporation Aktie. Mit einer Performance von -6,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Carnival Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,13 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Carnival Corporation ist ein führendes Kreuzfahrtunternehmen, das Kreuzfahrten über Marken wie Carnival Cruise Line und Princess Cruises anbietet. Als größter Anbieter weltweit konkurriert es mit Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line. Die breite Markenvielfalt und globale Präsenz sind Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Carnival Corporation mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,46 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carnival Corporation eine negative Entwicklung von -21,72 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,47 % geändert.

Carnival Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,16 % 1 Monat -28,90 % 3 Monate -8,46 % 1 Jahr +12,64 %

Informationen zur Carnival Corporation Aktie

Es gibt 527 Mio. Carnival Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,82 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nordson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,96 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -2,01 %.

Carnival Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carnival Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.