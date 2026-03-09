Libanons Parlament verschiebt Wahl um zwei Jahre

BEIRUT (dpa-AFX) - Das libanesische Parlament hat seine Amtszeit um zwei Jahre verlängert und damit die für Mai geplanten Parlamentswahlen verschoben. Nach Angaben des Parlamentspräsidenten und Hisbollah-Verbündeten Nabih Berri stimmten 76 der 128 Abgeordneten für die Verlängerung der vierjährigen Legislaturperiode um zwei weitere Jahre. "Das Parlament hat die Verlängerung seiner Amtszeit um zwei Jahre beschlossen", hieß es in einer Erklärung aus seinem Büro.

Auch Mitglieder des 13-köpfigen Parlamentsblocks der proiranischen Hisbollah stimmten für eine Verlängerung der Amtszeit, hieß es in lokalen Medien. Die Entscheidung des Parlaments folgte auf eine erneute Eskalation im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Seit vergangener Woche beschießen sich beide Seiten wieder gegenseitig./arj/DP/stw



