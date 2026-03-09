Frankreich plant Geleit für Schiffe durch Straße von Hormus
- Frankreich plant defensives Geleit für Schiffe
- Hormusstraße essenziell für Öl- und Gasexporte
- EU- und globale Partner; Namen ungenannt bald.
PAPHOS (dpa-AFX) - Frankreich arbeitet mit Partnern an einer Initiative, um wieder mehr Seeverkehr durch die für den Handel wichtige Straße von Hormus nahe der iranischen Küste zu ermöglichen. Es handle sich um einen rein defensiven Einsatz, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch im zyprischen Paphos. Ziel sei es, Containerschiffe und Tanker zu begleiten, sobald die heißeste Phase des Iran-Kriegs vorbei sei.
Die Meeresenge sei für den internationalen Handel sowie den Transport von Gas und Öl essenziell, sagte Macron. Dem Franzosen zufolge müsse das Vorgehen sowohl mit europäischen wie nicht-europäischen Partnern vorbereitet werden. Wer konkret bei der Initiative an Bord ist, gab Macron nicht bekannt.
Seit den amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran und Teherans Gegenangriffen passieren kaum noch Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Durch diese wird in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert. Sie ist auch sehr wichtig für den Transport von Flüssiggas, etwa aus Katar. Der Iran weist Berichte über eine vollständige Sperrung der Straße von Hormus zurück./rbo/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 2.201 auf Tradegate (09. März 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +11,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 24,52 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -53,41 %/-14,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu A.P. Moeller - Maersk (B) - 861837 - DK0010244508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über A.P. Moeller - Maersk (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wozu darüber reden? 🤔 Am besten unterm Radar und ohne viel Tamtam genießen.