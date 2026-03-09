    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlencore AktievorwärtsNachrichten zu Glencore

    Nach Rio-Rückschlag

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Glencore prüft neuen Börsen-Schritt und will damit mehr Investoren anlocken

    Nach dem geplatzten Rio-Deal prüft Glencore einen Börsenschritt nach Australien. Kommt damit der Schub, auf den Anleger schon länger warten?

    Nach Rio-Rückschlag - Glencore prüft neuen Börsen-Schritt und will damit mehr Investoren anlocken
    Foto: OpenAI

    Glencore erwägt einen Börsengang an der ASX, um das Verständnis australischer Investoren zu verbessern und die Unternehmensbewertung nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit Rio Tinto zu steigern. Dies berichtet die Australian Financial Review. Die Australian Securities Exchange (ASX) ist eine australische Aktiengesellschaft mit Sitz in Sydney, welche die bedeutendste und gleichnamige Wertpapierbörse des Landes betreibt. 

    Der Bericht zitierte Glencore-CEO Gary Nagle am Montag, der sagte, eine Zweitnotierung an der ASX könnte mehr Investoren anlocken und "den Investoren eine weitere Option neben Rio und BHP bieten". Das Unternehmen entschied sich im vergangenen August gegen eine Verlegung des Hauptnotierungstitels von London in die USA und beschloss, in Großbritannien zu bleiben, nachdem die damit verbundenen erheblichen Reibungsverluste bewertet worden waren, wie Reuters berichtet.  

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Glencore PLC!
    Long
    4,80€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,46€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 12,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Glencore

    +2,98 %
    -7,33 %
    +1,85 %
    +28,17 %
    +45,82 %
    +2,26 %
    +64,91 %
    +207,92 %
    -4,94 %
    ISIN:JE00B4T3BW64WKN:A1JAGV

    Das Bergbauunternehmen, das bereits eine Zweitnotierung in Johannesburg hat, wurde 2018 von der Hongkonger Börse genommen. Dort waren kaum noch Interesse und Handelsrelevanz vorhanden. Nach Unternehmensangaben waren Ende Oktober 2017 nur 37.922.218 Aktien in Hongkong gelistet, das entsprach rund 0,3 Prozent des gesamten Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat kam deshalb zu dem Schluss, dass ein Delisting im Interesse des Unternehmens und aller Aktionäre sei.

    Glencore reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.

    Die Aktie von Glencore ist am Montag 0,28 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 5,75 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 5,776EUR auf Tradegate (09. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Rio-Rückschlag Glencore prüft neuen Börsen-Schritt und will damit mehr Investoren anlocken Nach dem geplatzten Rio-Deal prüft Glencore einen Börsenschritt nach Australien. Kommt damit der Schub, auf den Anleger schon länger warten?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     