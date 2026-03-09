Glencore prüft neuen Börsen-Schritt und will damit mehr Investoren anlocken

Der Bericht zitierte Glencore-CEO Gary Nagle am Montag, der sagte, eine Zweitnotierung an der ASX könnte mehr Investoren anlocken und "den Investoren eine weitere Option neben Rio und BHP bieten". Das Unternehmen entschied sich im vergangenen August gegen eine Verlegung des Hauptnotierungstitels von London in die USA und beschloss, in Großbritannien zu bleiben, nachdem die damit verbundenen erheblichen Reibungsverluste bewertet worden waren, wie Reuters berichtet.

Glencore erwägt einen Börsengang an der ASX, um das Verständnis australischer Investoren zu verbessern und die Unternehmensbewertung nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit Rio Tinto zu steigern. Dies berichtet die Australian Financial Review. Die Australian Securities Exchange (ASX) ist eine australische Aktiengesellschaft mit Sitz in Sydney, welche die bedeutendste und gleichnamige Wertpapierbörse des Landes betreibt.

Das Bergbauunternehmen, das bereits eine Zweitnotierung in Johannesburg hat, wurde 2018 von der Hongkonger Börse genommen. Dort waren kaum noch Interesse und Handelsrelevanz vorhanden. Nach Unternehmensangaben waren Ende Oktober 2017 nur 37.922.218 Aktien in Hongkong gelistet, das entsprach rund 0,3 Prozent des gesamten Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat kam deshalb zu dem Schluss, dass ein Delisting im Interesse des Unternehmens und aller Aktionäre sei.

Glencore reagierte nicht umgehend auf die Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.

Die Aktie von Glencore ist am Montag 0,28 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 5,75 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 5,776EUR auf Tradegate (09. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind Jetzt Report kostenlos herunterladen!