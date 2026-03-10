Premier American Uranium: US-Uranprojekte rücken stärker in den Fokus!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 10.03.2026, 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

der Uranmarkt befindet sich in einer Phase tiefgreifender struktureller Veränderungen. Viele Staaten setzen wieder stärker auf Kernenergie, um eine stabile und CO₂-arme Stromversorgung sicherzustellen. Weltweit sind mehr als 400 Reaktoren in Betrieb, während weitere Anlagen gebaut oder geplant werden. Mit dieser Entwicklung steigt langfristig auch der Bedarf an Uran als zentralem Brennstoff.

Quelle: Premier American Uranium

Gleichzeitig wird die Versorgung der Reaktoren nicht allein durch die laufende Minenproduktion gedeckt. Lagerbestände, wiederaufbereitetes Material und andere sekundäre Quellen spielen weiterhin eine Rolle. Da die Entwicklung neuer Projekte oft viele Jahre in Anspruch nimmt, rücken Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Projekten in politisch stabilen Bergbauregionen stärker in den Fokus.

Auch geopolitische Faktoren gewinnen an Bedeutung. In mehreren westlichen Staaten wird daran gearbeitet, die Abhängigkeit von russischen Nuklearbrennstoff-Lieferketten zu reduzieren und zugleich eine belastbare eigene Versorgungsstruktur aufzubauen. Genau in diesem Umfeld richten Investoren ihren Blick vermehrt auf Unternehmen, die in den USA über substanzielle Uranprojekte verfügen und diese systematisch weiterentwickeln. Besondere Beobachtung verdient in diesem Zusammenhang Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P).

Premier American Uranium positioniert sich mit mehreren US-Projekten!

Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) positioniert sich als US-fokussiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen im Uransektor. Zum Portfolio gehören unter anderem Projekte in Wyoming sowie weitere Liegenschaften in klassischen US-Uranregionen. Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen insbesondere das Cyclone-Projekt im Great Divide Basin und das Kaycee-Projekt im Powder River Basin.

Quelle: Premier American Uranium

Die Übersicht macht deutlich, dass Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) nicht nur auf ein einzelnes Projekt setzt, sondern ein breiteres Portfolio in mehreren bekannten Uranregionen aufgebaut hat. Für Investoren ist das relevant, weil sich Explorationserfolge, Datengewinn und möglicher Newsflow dadurch auf mehrere Werttreiber verteilen können.

Cyclone: Bohrprogramm bestätigt und erweitert bekannte Mineralisierung!

Am 14. Januar 2026 veröffentlichte Premier American Uranium Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2025 im Zielgebiet Cyclone Rim in Wyoming. Ziel der Arbeiten war es, bekannte mineralisierte Zonen weiter zu definieren und zusätzliche geologische Daten für die weitere Projektentwicklung zu gewinnen. Das Programm umfasste insgesamt 25 Bohrlöcher mit rund 17.160 Fuß (rund 5230 m) Gesamtlänge. 13 dieser Bohrungen durchteuften Uranmineralisierung mit Gehalten von mindestens 0,01 % eU₃O₈ (U₃O₈-Äquivalent). Ein Highlight-Abschnitt ergab etwa 15,5 Fuß (etwa 4,57 m) mit durchschnittlich 0,09 % eU₃O₈, einschließlich eines höhergradigen Intervalls mit rund 0,229 % eU₃O₈.

Quelle: Premier American Uranium

Die Kartendarstellung visualisiert, dass die Bohrungen in einem klar abgegrenzten Explorationsgebiet erfolgt sind und die bisher bekannten mineralisierten Trends gezielt erweitert wurden. Nach Unternehmensangaben wurde ein bereits identifizierter Trend über rund eine halbe Meile verlängert, zusätzlich wurde ein weiterer mineralisierter Trend mit einer Länge von rund 1,5 Meilen (rund 2,414 km) abgegrenzt.

Mehrere Zielzonen bleiben weiterhin offen. Das ist fachlich relevant, weil offene Trends in frühen ISR-orientierten Uranprojekten häufig den Ausgangspunkt für Anschlussprogramme bilden, mit denen die geologische Kontinuität, Mächtigkeit und Verteilung der Mineralisierung präziser erfasst werden.

Kaycee: Umfangreiches Bohrprogramm im Powder River Basin!

Auch beim Kaycee-Projekt im Powder River Basin veröffentlichte Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) Anfang 2026 Ergebnisse eines umfangreichen Explorationsprogramms. Insgesamt wurden im Jahr 2025 rund 132 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 100.107 Fuß (etwa 30.512 m) niedergebracht.

Die Arbeiten auf Kaycee konzentrierten sich unter anderem auf die Zielbereiche Outpost, Rustler und Stampede.

Quelle: Premier American Uranium

Die Bohrungen bestätigten in mehreren Bereichen Uranmineralisierung und lieferten zusätzliche geologische Informationen, die für künftige Explorations- und Ressourcenschätzungen genutzt werden können.

Auch wenn einzelne Projektkennzahlen im Explorationsstadium naturgemäß weiter verfeinert werden müssen, zeigt die Unternehmensgrafik, dass Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) seine Projekte datenbasiert weiterentwickelt und die geologische Arbeit systematisch in belastbare Projektparameter überführt.

Quelle: Premier American Uranium

Die Lagegrafik verdeutlicht, dass Kaycee im Powder River Basin liegt, während Cyclone dem Great Divide Basin zugeordnet wird. Beide Regionen zählen zu den wichtigsten US-Uranrevieren und verfügen über bekannte geologische Systeme sowie projektrelevante Infrastruktur.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/premier-american-uranium-advancing-t ...

Fazit:

Der Uransektor bleibt damit ein Markt, in dem Angebotssicherheit, geopolitische Neuordnung und langfristige Energieinvestitionen zusammenwirken. Unternehmen mit Projekten in etablierten US-Bergbauregionen können davon grundsätzlich profitieren, wenn sie geologische Fortschritte nachweisen und ihr Projektportfolio konsequent weiterentwickeln.

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) arbeitet derzeit daran, das Potenzial seiner Wyoming-Projekte durch weitere Exploration, Datenauswertung und Anschlussprogramme besser zu definieren. Genau dieser operative Fortschritt ist es, der das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld für viele Investoren interessant macht, und zwar nicht als fertiger Produzent, sondern als Uranentwickler mit mehreren Stellschrauben auf einen strategisch wichtigen Rohstoffmarkt.

