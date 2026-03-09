Merz baut auf Regierungsarbeit ungeachtet von Landtagswahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will die Regierungsarbeit in der schwarz-roten Koalition ungeachtet der weiteren Landtagswahlen in diesem Jahr fortsetzen und vorantreiben. "Es gibt keinerlei Verzögerungen durch Landtagswahltermine", sagte der CDU-Chef nach Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. "Wenn es die gäbe, müssten wir unsere Arbeit einstellen, weil wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ständig Wahltermine haben."

Der Kanzler fügte mit Blick auf die Bundesebene hinzu: "Wir machen unsere Arbeit hier nicht trotz der Wahltermine, sondern wegen der Wahltermine, weil wir davon überzeugt sind, dass wir auf dem richtigen Kurs sind und sich das dann auch bei Landtagswahlergebnissen niederschlägt."