DZ BANK stuft Schaeffler auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die deutlichen Kursru?ckgänge der letzten Tage wertete Analyst Michael Punzet als guten Zeitpunkt fu?r langfristig orientierte Investoren zum Auf- oder Ausbau von Positionen. Der Autozulieferer sei mit seinem umfangreichen Produktportfolio sowohl beim Thema Verbrenner als auch E-Mobilität gut positioniert, hieße es in einer Studie am Montag. Der Fokus liege auch auf Zukunftshemen Humanoide Roboter, Rüstung und Raumfahrt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,17 % und einem Kurs von 7,245EUR auf Tradegate (09. März 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
