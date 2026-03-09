DZ BANK stuft Siemens Healthineers auf 'Positiv'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial./rob/bek/tih
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 39,78EUR auf Tradegate (09. März 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
