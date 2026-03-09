JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 33,72EUR auf Tradegate (09. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
