JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Eine Einigung mit dem Telemedizinanbieter Hims & Hers Health über die Vermarktung wichtiger Präparate der Dänen wertete Richard Vosser positiv. Davon sollte das Abnehmmittel Wegovy profitieren, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 13:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 33,72EUR auf Tradegate (09. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



