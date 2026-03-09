Börsenstart USA - 09.03. - Dow Jones schwach -1,06 %

Der Dow Jones steht bei 46.995,26 PKT und verliert bisher -1,06 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +2,17 %, Procter & Gamble +1,60 %, NVIDIA +1,49 %, Coca-Cola +1,44 %, Merck & Co +1,32 %

Flop-Werte: Cisco Systems -2,86 %, Chevron Corporation -2,41 %, Boeing -2,17 %, 3M -2,00 %, The Home Depot -1,59 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:50) bei 24.519,75 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,02 %, Western Digital +3,64 %, Diamondback Energy +3,39 %, Broadcom +3,35 %, ASML Holding NV NY +2,26 %

Flop-Werte: Cisco Systems -2,87 %, Booking Holdings -2,73 %, Comcast (A) -2,32 %, PayPal -2,15 %, Paychex -2,12 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 6.688,93 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: Dow +7,22 %, Live Nation Entertainment +6,21 %, SanDisk Corporation +5,64 %, Corpay +5,28 %, Teradyne +4,29 %

Flop-Werte: STERIS -5,61 %, Expedia Group -5,03 %, International Paper -4,97 %, ONEOK -4,95 %, Carnival Corporation -4,85 %