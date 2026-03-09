Dow - Aktie legt am 09.03.2026 stark zu

Die Dow Aktie konnte bisher um +7,22 % auf 30,45€ zulegen. Das sind +2,05 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,45€, mit einem Plus von +7,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Dow einen Gewinn von +56,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Dow Aktie damit um +20,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dow einen Anstieg von +53,94 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,78 % geändert.

Dow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,12 % 1 Monat +14,53 % 3 Monate +56,49 % 1 Jahr -17,61 %

Informationen zur Dow Aktie

Es gibt 718 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,74 Mrd.EUR € wert.

Dow Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.