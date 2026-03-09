    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDow AktievorwärtsNachrichten zu Dow

    Dow - Aktie legt am 09.03.2026 stark zu

    Am 09.03.2026 ist die Dow Aktie, bisher, um +7,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dow Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

    Dow Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.03.2026

    Die Dow Aktie konnte bisher um +7,22 % auf 30,45 zulegen. Das sind +2,05  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,45, mit einem Plus von +7,22 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Dow einen Gewinn von +56,49 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Dow Aktie damit um +20,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dow einen Anstieg von +53,94 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,78 % geändert.

    Dow Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,12 %
    1 Monat +14,53 %
    3 Monate +56,49 %
    1 Jahr -17,61 %

    Informationen zur Dow Aktie

    Es gibt 718 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,74 Mrd.EUR € wert.

    Dow Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dow

    +6,62 %
    +20,39 %
    +14,98 %
    +55,44 %
    -18,54 %
    -47,54 %
    -47,99 %
    -38,80 %
    ISIN:US2605571031WKN:A2PFRC



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
