    Pava Partners Germany AG / Pava Partners berät ENPULSION bei einer ...

    OTS - Pava Partners Germany AG / Pava Partners berät ENPULSION bei einer ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Pava Partners berät ENPULSION bei einer Wachstumsfinanzierung über EUR 22,5 Mio. durch Nordwind Growth
    München (ots) - Pava Partners hat ENPULSION, den Weltmarktführer für elektrische Satellitenantriebe aus Österreich, bei einer Wachstumsfinanzierung über EUR 22,5 Mio. durch Nordwind Growth ("Nordwind") beraten.

    Mit dem Investment durch Nordwind startet ENPULSION die nächste Phase seiner Strategie hin zur globalen Führungsrolle in der Space Mobility. Mit Nordwind erhält ENPULSION einen erfahrenen Wachstumspartner. Für Nordwind ist dies das erste Investment im Space-Sektor.

    Mit dem rasanten Ausbau globaler Megakonstellationen, zunehmender geopolitischer Fragmentierung und wachsenden Anforderungen an souveräne Satelliteninfrastruktur entwickelt sich präzise Mobilität im Orbit zu einer strategischen Notwendigkeit.

    Aufbauend auf seiner weltweit bewährten elektrischen Antriebstechnologie und seiner umfangreichen Erfahrung im Weltraum mit über 320 Antriebssystemen im Orbit wird ENPULSION künftig umfassende Mobilitätslösungen für Satelliten anbieten. Ziel ist es, sämtliche Aspekte von Bewegung, Positionierung und Manövrierfähigkeit im Orbit integriert sicherzustellen und gemeinsam mit Kunden missionsspezifische Lösungen zu entwickeln. Das Wachstumskapital wird dabei für den Ausbau der Produktionskapazitäten, die internationale Marktdurchdringung sowie die Entwicklung der nächsten Produktgeneration im Bereich integrierter Space-Mobility-Systeme eingesetzt. Während ENPULSION seine Position in Europa weiter festigt, gewinnt der US-Markt für das Unternehmen zunehmend an strategischer Bedeutung. ENPULSION profitiert dort von der stark wachsenden Nachfrage nach unabhängigen und skalierbaren Mobilitätslösungen für Satelliten.

    Seit der Gründung hat sich ENPULSION in einer kapitalintensiven Branche mit hoher Kapitaleffizienz zu einem weltweiten Marktführer im Bereich elektrischer Antriebssysteme für Mikro- und Nanosatelliten entwickelt.

    Bei dieser Transaktion arbeitete Pava Partners mit den Weltraumexperten Sven-Olof Koopmann und Hale Reynolds von PULSAR Space Consulting zusammen, die wertvolles Fachwissen über die Branche und Technologie sowie ein starkes globales Netzwerk in der Raumfahrtindustrie einbrachten.

    ENPULSION über Pava Partners

    "Pava Partners hat es uns ermöglicht, eine für unser globales Wachstum zentrale Finanzierungsrunde in Rekordzeit zu realisieren. Ihr exzellentes Netzwerk und die durchgehend effiziente Prozessabwicklung haben den Unterschied gemacht", sagt Dr. Alexander Reissner, CEO von ENPULSION.

    Pava Partners ist einer der führenden europäischen Tech-M&A- und Debt-Advisory-Berater für wachstumsstarke mittelständische Unternehmen.

