    AKTIEN IM FOKUS

    Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter

    AKTIEN IM FOKUS - Airline-Papiere weiter Druck - Ölpreise klettern weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fluggesellschaften haben am Montag erneut besonders kräftig unter dem Höhenflug der Ölpreise gelitten. Der Iran-Krieg katapultierte die Ölpreise auf über 100 US-Dollar. Der Index der europäischen Freizeit- und Luftfahrtbranche, der Stoxx Europe 600 Travel & Leisure , der Anfang des Jahres noch auf ein Mehrjahreshoch geklettert war, ist inzwischen wieder auf dem Niveau vom Sommer vergangenen Jahres angekommen.

    Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Sorte Brent stieg in der Nacht zum Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar auf den höchsten Stand seit Sommer 2022. Dann sank er zwar, im Nachmittagshandel kostete Brent mit gut 100 Dollar aber immer noch deutlich mehr als am Freitag.

    Seit dem Start des Iran-Kriegs vor etwas mehr als einer Woche beläuft sich das Plus auf fast 50 Prozent. Nach Einschätzung von US-Kriegsbeobachtern ist der Schiffsverkehr in der für den internationalen Energiehandel extrem wichtigen Meeresenge um etwa 90 Prozent zurückgegangen. Die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren passieren normalerweise täglich rund ein Fünftel der globalen Öltransporte.

    Lufthansa sackten am MDax -Ende um 7,4 Prozent auf 7,52 Euro auf den tiefsten Stand seit November. Die Fluggesellschaft verlängert wegen des Iran-Kriegs ihren Flugstopp für Ziele im Nahen Osten bis einschließlich kommenden Sonntag (15. März), teilweise sogar bis Grün-Donnerstag (2. April).

    Air France-KLM sind mit minus 3,5 Prozent auf 9,74 Euro ebenfalls zurück auf November-Niveau. In London verloren IAG 2,7 Prozent auf 353,40 Pence und Easyjet und Ryanair gaben um die vier Prozent nach.

    In den USA ging es für American Airlines um 6,1 Prozent abwärts und für United Airlines um 7,6 Prozent. Southwest Airlines verloren 4,9 Prozent und Delta Air Lines 5,6 Prozent./ck/jsl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,86 % und einem Kurs von 7,568 auf Tradegate (09. März 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -8,50 %/+17,65 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Lufthansa: Diskussionen über Ölpreisanstieg (Venezuela, Iran/Mittlerer Osten), Kerosin-Hedges (teilw. bis 2026 zu 80%), höhere Routen‑/Umwegkosten, steigende Cargo‑Nachfrage und mögliche Cargo‑Umrüstung, solide Zahlen aber geringe Margen und EPS‑Druck, Verwässerung durch Kapitalerhöhung 2021; viele sehen Nachholpotenzial (Ziel 19–21€) und Kaufgelegenheiten bei Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
