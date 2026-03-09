Bund sichert Werft-Großaufträge zusätzlich ab
HAMBURG (dpa-AFX) - Deutsche Werften erhalten neuerdings Bürgschaften aus einem Programm des Bundes eigens für Großaufträge. Das sagte der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft, Christoph Ploß (CDU), während eines Besuchs der Werft Blohm+Voss in Hamburg. Zuerst hatte die "Welt am Sonntag" über die Entscheidung berichtet.
Hintergrund ist, dass Werften den Bau von Schiffen häufig vorfinanzieren müssen. Ploß zufolge können Aufträge im dreistelligen Millionen- oder gar im Milliardenbereich vorliegen. Erschwerend kommt hinzu, dass es weniger Banken als vor der Schifffahrtskrise gibt, die Werften Geld zur Finanzierung leihen.
"Können deutsche Werften Aufträge nicht finanzieren, gehen diese verloren", sagte Ploß. Die Entscheidung, den Schiffbau in das Programm aufzunehmen, werde den Werften helfen, Aufträge zu sichern.
Bürgschaften werden bis zu 80 Prozent abgesichert
Dass die Schifffahrt in das sogenannte Großbürgschaftsprogramm aufgenommen wird, haben das Bundeswirtschafts- und das Bundesfinanzministerium beschlossen. Werften können einen Antrag stellen, wenn sie eine Bürgschaft von mindestens 20 Millionen Euro brauchen.
Der Bund und die beteiligten Bundesländer sichern eine Bürgschaft bis zu 80 Prozent ab. Das heißt auch, sie müssen einspringen, wenn beispielsweise eine Werft geliehenes Geld an eine Bank nicht zurückzahlen kann.
Das Großbürgschaftsprogramm beschränkte sich in der Vergangenheit auf Unternehmen in strukturschwachen Regionen, wurde aber später erweitert. Landespolitiker und Wirtschaftsvertreter hatten sich über Jahre für die Aufnahme des Schiffbaus in das Programm starkgemacht.
Ploß reist durch Norddeutschland
Ploß befindet sich derzeit auf einer Reise zum Thema Sicherheitspolitik durch den Norden. In Hamburg besuchte Ploß die Werft Blohm+Voss, die inzwischen zum Rüstungskonzern Rheinmetall gehört. Bis Freitag sind weitere Besuche geplant, unter anderem in Kiel, Cuxhaven und Wilhelmshaven./lkm/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 1.622 auf Tradegate (09. März 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -8,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 74,69 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +4,39 %/+35,09 % bedeutet.
laut Handelsblatt gibt es Überlegungen, die Produktion von Patriot PAC-3 Systemen mit Lockheed Martin in D zu übernehmen. Dürfte von Vorteil sein, dass man schon mit RHM beim F35 zusammen arbeitet.
“Schon vor dem Irankrieg hat die deutsche Industrie als bisher einzige weltweit umfangreiche Abkommen mit der US-Industrie geschlossen. So baut MBDA Deutschland in Kooperation mit Raytheon im bayerischen Schrobenhausen derzeit eine Produktion für die „Pac-2“-Variante auf. „Damit verdoppeln wir die weltweite Produktionskapazität dieser Variante“, erklärt MBDA am Mittwoch auf Anfrage.
