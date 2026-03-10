Startet die Aktie jetzt durch
XPeng: Elektroautos, Humanoide Roboter und Robotaxi - Chinesen geben Gas
Vom Elektroautohersteller zum Mobilitätskonzern: XPeng Inc. setzt auf KI, Robotaxis, humonoide Roboter und sogar fliegende Autos. Beginnt jetzt die nächste Wachstumsphase der Aktie?
- KI, Robotaxis, humanoide Roboter und Flugautos
- Deutschland: Absatzwachstum, neue Modelle 2026
- Aktie spekulativ Kaufsignal über 50-Tage-Linie
Der chinesische Elektroautobauer XPeng setzt auf Expansion und technologische Visionen. Unternehmenschef He Xiaopeng gab in einem Interview mit dem Chinese Securities Journal einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Monate. Besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz soll dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verleihen.
Neben neuen KI-Funktionen in Fahrzeugen stellte Xiaopeng auch ambitionierte Zukunftsprojekte in Aussicht. Dazu zählen die Serienproduktion des humanoiden Roboters "Iron", Robotaxi-Dienste sowie fliegende Autos. Nach Unternehmensangaben liegen bereits mehr als 7000 bezahlte Bestellungen für die entsprechenden Flugfahrzeuge vor.
