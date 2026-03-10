XPeng: Elektroautos, Humanoide Roboter und Robotaxi - Chinesen geben Gas

Auch makroökonomische Faktoren könnten der Branche helfen. Der zuletzt steigende Ölpreis rückt Elektrofahrzeuge wieder stärker in den Fokus von Investoren. "Investoren könnten zunehmend besorgt über geopolitische Risiken sein, die einen raschen Anstieg der Ölpreise auslösen könnten. Das könnte die Erwartung stärken, dass die globale Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt", sagt Analyst Eugene Hsiao von Macquarie Group. Neben XPeng profitieren davon auch Wettbewerber wie BYD.

Strategisch baut XPeng sein Geschäftsmodell Schritt für Schritt zu einem breiteren Mobilitätsanbieter aus. Für das Jahr 2026 plant der Konzern vier neue SUV-Modelle sowie neue Range-Extender-Antriebe. Parallel arbeitet das Unternehmen an einer eigenen Robotaxi-Flotte.

Besonders Europa rückt dabei stärker in den Fokus. In Deutschland befindet sich XPeng noch in einer frühen Phase, doch die Dynamik nimmt zu. Im ersten vollen Geschäftsjahr 2025 stieg der Absatz auf 2991 Fahrzeuge – eine Versiebenfachung gegenüber dem Vorjahr, allerdings von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau.

Der Trend setzt sich aber 2026 fort. Bereits im Januar wurden 327 Fahrzeuge zugelassen – dreimal so viele wie im Vorjahresmonat. Für das Gesamtjahr peilt XPeng rund 8000 Neuzulassungen in Deutschland an. Das würde einem Wachstum von fast 270 Prozent entsprechen.

Passend dazu baut das Unternehmen seine Modellpalette massiv aus. Für den deutschen Markt sind fünf neue Fahrzeuge geplant. Flaggschiff ist die Fastback-Limousine P7+, die als erstes "KI-definiertes" Fahrzeug der Marke positioniert wird. Das Modell basiert auf einer 800-Volt-Architektur, ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 446 Kilowatt und soll entsprechend kurze Ladezeiten bieten. Der Einstiegspreis liegt bei rund 46.600 Euro.

Im Juni folgt der siebensitzige Van X9 – ein groß dimensioniertes MPV mit 800-Volt-Technik, Allradlenkung und Luftfederung, das XPeng als komfortorientiertes Langstreckenfahrzeug positioniert. Zusätzlich plant das Unternehmen Varianten des SUV G9 mit sechs und sieben Sitzen sowie zwei weitere kleinere SUV-Modelle, mit denen neue Marktsegmente erschlossen werden sollen. Die Produktpipeline ist damit gut gefüllt. Gleichzeitig investiert XPeng stark in Zukunftsfelder wie KI-Software, autonome Mobilität und neue Fahrzeugkonzepte.

Für Anleger bleibt die Aktie dennoch eine spekulative Wette. Viele der Projekte befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. An der Börse hat sich das Papier zuletzt wieder stabilisiert. Zudem ist ein technisches Kaufsignal entstanden. Der Kurs hat die 50-Tage-Linie bei rund 8 Euro nach oben durchbrochen. Etabliert sich die Aktie über dieser Marke, können Anleger vorsichtig wieder zurückkehren.