    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXPeng Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu XPeng Registered (A)

    Startet die Aktie jetzt durch

    4625 Aufrufe 4625 0 Kommentare 0 Kommentare

    XPeng: Elektroautos, Humanoide Roboter und Robotaxi - Chinesen geben Gas

    Vom Elektroautohersteller zum Mobilitätskonzern: XPeng Inc. setzt auf KI, Robotaxis, humonoide Roboter und sogar fliegende Autos. Beginnt jetzt die nächste Wachstumsphase der Aktie?

    Für Sie zusammengefasst
    Startet die Aktie jetzt durch - XPeng: Elektroautos, Humanoide Roboter und Robotaxi - Chinesen geben Gas
    Foto: Ng Han Guan - AP

    Der chinesische Elektroautobauer XPeng setzt auf Expansion und technologische Visionen. Unternehmenschef He Xiaopeng gab in einem Interview mit dem Chinese Securities Journal einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Monate. Besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz soll dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verleihen.

    Neben neuen KI-Funktionen in Fahrzeugen stellte Xiaopeng auch ambitionierte Zukunftsprojekte in Aussicht. Dazu zählen die Serienproduktion des humanoiden Roboters "Iron", Robotaxi-Dienste sowie fliegende Autos. Nach Unternehmensangaben liegen bereits mehr als 7000 bezahlte Bestellungen für die entsprechenden Flugfahrzeuge vor.

     

     

    Auch makroökonomische Faktoren könnten der Branche helfen. Der zuletzt steigende Ölpreis rückt Elektrofahrzeuge wieder stärker in den Fokus von Investoren. "Investoren könnten zunehmend besorgt über geopolitische Risiken sein, die einen raschen Anstieg der Ölpreise auslösen könnten. Das könnte die Erwartung stärken, dass die globale Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt", sagt Analyst Eugene Hsiao von Macquarie Group. Neben XPeng profitieren davon auch Wettbewerber wie BYD.

    Strategisch baut XPeng sein Geschäftsmodell Schritt für Schritt zu einem breiteren Mobilitätsanbieter aus. Für das Jahr 2026 plant der Konzern vier neue SUV-Modelle sowie neue Range-Extender-Antriebe. Parallel arbeitet das Unternehmen an einer eigenen Robotaxi-Flotte.

    Besonders Europa rückt dabei stärker in den Fokus. In Deutschland befindet sich XPeng noch in einer frühen Phase, doch die Dynamik nimmt zu. Im ersten vollen Geschäftsjahr 2025 stieg der Absatz auf 2991 Fahrzeuge – eine Versiebenfachung gegenüber dem Vorjahr, allerdings von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau.

    Der Trend setzt sich aber 2026 fort. Bereits im Januar wurden 327 Fahrzeuge zugelassen – dreimal so viele wie im Vorjahresmonat. Für das Gesamtjahr peilt XPeng rund 8000 Neuzulassungen in Deutschland an. Das würde einem Wachstum von fast 270 Prozent entsprechen.

    Passend dazu baut das Unternehmen seine Modellpalette massiv aus. Für den deutschen Markt sind fünf neue Fahrzeuge geplant. Flaggschiff ist die Fastback-Limousine P7+, die als erstes "KI-definiertes" Fahrzeug der Marke positioniert wird. Das Modell basiert auf einer 800-Volt-Architektur, ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 446 Kilowatt und soll entsprechend kurze Ladezeiten bieten. Der Einstiegspreis liegt bei rund 46.600 Euro.

    Im Juni folgt der siebensitzige Van X9 – ein groß dimensioniertes MPV mit 800-Volt-Technik, Allradlenkung und Luftfederung, das XPeng als komfortorientiertes Langstreckenfahrzeug positioniert. Zusätzlich plant das Unternehmen Varianten des SUV G9 mit sechs und sieben Sitzen sowie zwei weitere kleinere SUV-Modelle, mit denen neue Marktsegmente erschlossen werden sollen. Die Produktpipeline ist damit gut gefüllt. Gleichzeitig investiert XPeng stark in Zukunftsfelder wie KI-Software, autonome Mobilität und neue Fahrzeugkonzepte.

    Für Anleger bleibt die Aktie dennoch eine spekulative Wette. Viele der Projekte befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. An der Börse hat sich das Papier zuletzt wieder stabilisiert. Zudem ist ein technisches Kaufsignal entstanden. Der Kurs hat die 50-Tage-Linie bei rund 8 Euro nach oben durchbrochen. Etabliert sich die Aktie über dieser Marke, können Anleger vorsichtig wieder zurückkehren.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Startet die Aktie jetzt durch XPeng: Elektroautos, Humanoide Roboter und Robotaxi - Chinesen geben Gas Vom Elektroautohersteller zum Mobilitätskonzern: XPeng Inc. setzt auf KI, Robotaxis, humonoide Roboter und sogar fliegende Autos. Beginnt jetzt die nächste Wachstumsphase der Aktie?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     