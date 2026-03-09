Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 1
Performance 1M: -22,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Bayer-Sentiment. Kurzfristig Stärke: Kurs über Freitag-Schluss, 38,50 € ist zentraler Trigger; Überwindung könnte Aufwärtsimpuls fortsetzen. JPMorgan belässt Overweight mit 50 €-Ziel. Insiderkauf von Aufsichtsratsmitglied Winkeljohann (~37,43 €) wird positiv gesehen. Fundamentale Belastungen (Glyphosat, Verschuldung, Zinslast) bleiben; charttechnisch Unterstützung bei 32,6–35 €. 14‑Tage-Verlauf aus Beiträgen nicht ableitbar.
Continental
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 2
Performance 1M: -15,99 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 3
Performance 1M: -8,85 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 4
Performance 1M: -1,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Positive Impulse durch Allianz mit Airbus/OHB für SATComm sowie Starlink-Alternative; Bundeswehr-Referenzkunden gelten als Vertrauenszeichen. Kritiker verweisen auf Margen-/Bewertungsrisiken und Downgrade-Spekulationen (4investors). Einige hoffen auf Kursunterstützung bis März. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Vonovia
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 5
Performance 1M: +4,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Vonovia gemischt und überwiegend vorsichtig. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage verläuft in einer breiten Spanne (ca. 28–39 €). NAV-basiert liegt der faire Wert laut Analysten bei 31,50–39,40 €, z. B. DZ Bank 36,60 €, JPMorgan 35,50 €, Jefferies 31,50 €. Viele Anleger halten Positionen oder planen Teilverkäufe um 33–35 €, während Unsicherheit zu Mieten, Steuern und Energie die Perspektive prägt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 6
Performance 1M: -12,93 %
GEA Group
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 7
Performance 1M: -6,20 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 8
Performance 1M: -14,78 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 49,15%
|PUT: 50,85%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -1,71 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
