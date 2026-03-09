Wo das Monatsbrutto am höchsten liegt – und wie groß die Lücke ist

Die aktuellen Gehaltsdaten zeigen, dass die Unterschiede zwischen den Ländern weiterhin deutlich sind – und haben strukturelle Gründe.

3.444 Euro: Das derzeitige Deutschlandbrutto

Datengrundlage dieses Gehaltsatlas sind die aktuellen Auswertungen von Smart-Rechner . Berücksichtigt wurden 773.110 anonymisierte Brutto-Netto-Berechnungen der vergangenen zwölf Monate (Stand: 26.02.2026). Ausgewiesen wird der Median des Monatsbruttos – nicht der Durchschnitt. Der Unterschied:

Medianbrutto

Der exakte Mittelwert, bei dem jeweils 50 Prozent der Einkommen darüber beziehungsweise darunter liegen.

Durchschnittsbrutto

Das rechnerische Mittel aller Einkommen, berechnet durch Addition aller Werte und anschließende Division durch deren Anzahl.

Durchschnittswerte können und werden durch extrem hohe oder niedrige einzelne Werte deutlich beeinflusst; der Medianwert ist dagegen deutlich unempfindlicher und zeigt das, was statistisch tatsächlich üblich ist.

Und das sind, derzeit, Ende Februar 2026, exakt 3.444,13 Euro – das typische Monatsbrutto, ermittelt aus allen Werten.

Gerade vor diesem Hintergrund gewinnt die individuelle Einordnung an Bedeutung. Wer sein Einkommen im regionalen Kontext besser bewerten möchte, sollte nicht nur Durchschnittswerte betrachten, sondern auch Berechnungslogiken und Einflussfaktoren verstehen – etwa über Hintergründe und Orientierungshilfen rund um Gehalt und Vergütung .

Solche Einordnungen helfen dabei, Zahlen sachlich zu interpretieren, egal ob bei Gehaltsverhandlungen, vor einem Jobwechsel oder zur Beantwortung der Frage, wie attraktiv ein Standort tatsächlich ist.

Spitzenreiter im Süden und Westen

3.444 Euro mögen der Mittelwert sein. Allerdings zeigt der Blick in die Smart-Rechner-Daten ganz schnell, dass die regionalen Unterschiede sehr deutlich ausfallen. Demnach sind die Top-5 der Republik folgende Länder:

Damit liegt Hessen beeindruckende 311 Euro über dem bundesweiten Medianwert – und sogar mehr als 700 Euro über dem Schlusslicht.

Doch woran liegt es, dass ausgerechnet diese Bundesländer weit oben stehen? Vor allem an ökonomischen Faktoren: Eine starke Industrie- und Finanzstruktur, hohe Exportquoten, zahlreiche Konzernzentralen sowie eine vergleichsweise hohe Tarifbindung wirken sich direkt auf das Lohnniveau aus. Wertschöpfung und Vergütung hängen eng zusammen.

Das untere Skalenende: Der Osten bleibt zurück

Auch Anfang 2026 liegen die Bundesländer mit den niedrigsten Gehältern zu weiten Teilen im Osten – allerdings nicht ausschließlich:

Was das Vorhandensein von Schleswig-Holstein anbelangt, lässt sich dies folgendermaßen erklären: Während in den Ost-Bundesländern vor allem geringere Industriedichte, weniger Konzernzentralen und eine niedrigere Tarifbindung für die niedrigeren Mediangehälter verantwortlich sind, ist Schleswig-Holstein gewissermaßen ein Sonderfall, weil viele gut bezahlte Fachkräfte nach Hamburg pendeln und Hochlohnbranchen im eigenen Bundesland weniger stark vertreten sind.

Driftet Deutschland auseinander?

Zwischen Sachsen und Hessen liegt eine Differenz von rund 735 Euro Brutto monatlich – macht fast ein Viertel, gemessen am niedrigsten Medianwert. Auch im Vergleich zum bundesweiten Median bleibt die Lücke deutlich: Sachsen liegt rund 424 Euro darunter. Gut dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung ist das Gefälle kleiner als früher, aber weiterhin messbar.

Solche Daten legen zumindest nahe, dass sich das Einkommensniveau regional stark unterscheidet. Allerdings wäre es falsch, daraus vorschnell ein Auseinanderdriften abzuleiten – aus zwei Gründen:

1. Bruttowerte und Kaufkraft

Es handelt sich stets um Bruttowerte. Lebenshaltungskosten, insbesondere Mieten, variieren erheblich. In Frankfurt oder München etwa relativiert sich ein hohes Gehalt schnell durch hohe Wohnkosten. In ländlicheren Regionen kann ein zahlenmäßig geringeres Brutto hingegen eine vergleichbare oder sogar höhere reale Kaufkraft bedeuten.

2. Strukturelle Unterschiede

Gehälter spiegeln strukturelle Unterschiede wider: Regionen mit hoher industrieller Produktivität, global tätigen Unternehmen, starken Dienstleistungsclustern usw. zahlen systematisch mehr. Niedrigere Medianwerte sind daher weniger Ausdruck individueller Leistungsfähigkeit als vielmehr Folge wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.

Was allerdings tatsächlich stimmt, ist eine Herausforderung: Wenn gut ausgebildete Fachkräfte dauerhaft in Hochlohnregionen abwandern, verstärkt sich das strukturelle Gefälle weiter.

Standortpolitik, Infrastruktur und Investitionen gewinnen damit zusätzlich an Bedeutung.

Spannende Zusatzzahl: Wird Deutschland zur Nebenverdienstnation?

Zwar nicht in den Smart-Rechner-Gehaltszahlen zu finden, ergänzt ein anderer Wert jedoch den Gehaltsatlas um eine interessante Zusatzinformation:

4,7 Millionen Erwerbstätige hatten 2025 einen Nebenjob. Diese Zahl entstammt dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – und somit dem wissenschaftlichen Arm der Bundesarbeitsagentur. Der Wert wird noch imposanter, wenn man ihn mit früheren Daten vergleicht:

Die Gründe für diese deutliche Steigerung sind vielfältig. Sie reichen von steigenden Lebenshaltungskosten und dem Wunsch nach mehr finanzieller Sicherheit über selbstständige Projekte und Zusatzqualifikationen bis hin zu einer Diversifizierung von Einkommensquellen.

Zwar steht es zu vermuten, dass niedrigere Regionalgehälter mit mehr Nebenjobs korrelieren – aus den vorliegenden Daten lässt sich das aber nicht direkt nachweisen. Plausibel ist jedoch, dass ein geringeres Medianbrutto den Druck erhöht, zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen.

Gleichsam darf man etwas nicht übersehen: In hochqualifizierten Bereichen entstehen Nebenjobs häufig aus unternehmerischem Interesse oder zur Erweiterung beruflicher Perspektiven, weniger aus finanzieller Notwendigkeit. Deutschland wird damit nicht zwingend zu einer Nebenverdienstnation ähnlich wie die USA, wohl aber zu einem Land mit zunehmender Einkommensdifferenzierung.

Ausblick: Stabilität trotz Unsicherheit?

Anfang 2026 ist Deutschland weiterhin in einem wirtschaftlichen Krisenmodus, selbst wenn es gewisse Anzeichen für eine vorsichtige Erholung gibt. Gleichsam waren die Arbeitslosenzahlen zu Jahresbeginn so hoch wie seit 2014 nicht mehr – 3,085 Millionen Menschen, respektive eine Quote von 6,6 Prozent. Allerdings wäre es falsch, von einem Universalproblem zu reden.

1. Hohe sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Trotz der erhöhten Arbeitslosenzahlen bleibt die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung insgesamt auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

2. Unternehmen halten an Fachkräften fest

Viele Unternehmen halten an ihren Fachkräften fest, auch um bei einer konjunkturellen Belebung schnell wieder handlungsfähig zu sein.

3. Heterogener Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt ist regional und branchenspezifisch sehr heterogen. Während in einzelnen Bereichen – etwa im Bau oder in Teilen der Industrie – eine spürbare Abschwächung zu beobachten ist, haben andere nach wie vor Fachkräftemangel.

Bei Letzterem wirkt der demografische Wandel als struktureller Faktor fort und verhindert, dass sich Engpässe allein durch eine konjunkturelle Abkühlung auflösen.

Die Lage ist damit widersprüchlich: Steigende Arbeitslosigkeit einerseits, fortbestehende Fachkräfteengpässe andererseits. Für Unternehmen wie für Beschäftigte bedeutet das eine Phase erhöhter Unsicherheit, aber auch eine, in der strategische Entscheidungen über Qualifikation, Standort und Vergütung an Bedeutung gewinnen.

Ähnliches kann man zu den Gehaltsunterschieden sagen: Eine Differenz von etwa einem Viertel zwischen Spitzen- und Schlusslicht-Bundesland zeigt ganz real eine deutliche Einkommenslücke. Dennoch ist das kein Nachweis für ein unkontrolliertes Auseinanderdriften. Denn die Unterschiede sind strukturell bedingt und eng mit regionaler Wertschöpfung verbunden.

Fest steht: Wer sein Gehalt realistisch bewerten will, muss den Standort ebenso berücksichtigen wie Branche, Qualifikation und persönliche Entwicklungsperspektiven. Einkommen sind nicht nur eine Frage individueller Leistung, sondern auch eine Frage der regionalen Wirtschaftsstruktur.

