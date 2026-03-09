Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 1
Performance 1M: -7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum: Positiv wird die strategische Entwicklung gesehen (Aalen/Photonics Valley, Optronics, Partnerschaften) und als potenzieller Werttreiber; auch Kapazitätserweiterungen werden betont. Kritisch bleiben Kriegssorgen, politische Beschränkungen und spekulative Abwärtsdrücke; Großinvestoren könnten den Kurs drücken. Der 14‑Tage-Verlauf ist volatil/seitwärts; eine klare Richtung fehlt.
Ottobock
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 2
Performance 1M: -5,45 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 3
Performance 1M: +4,23 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 4
Performance 1M: +16,30 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 5
Performance 1M: -14,78 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +36,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Aixtron ist gemischt bis leicht positiv. Konkrete Kursinfo: letzter Freitag +10%. Eine klare 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht ableiten. Ein fundamentaler Treiber: die angekündigte Stoxx Europe 600-Aufnahme ab 23. März könnte passiven Käufen Druck verleihen. Gesamtbild: vorsichtig optimistisch, spekulative Kursziele werden erwähnt, aber ohne belastbare Basis.
United Internet
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 7
Performance 1M: -1,01 %
Evotec
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 8
Performance 1M: -15,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE: Evotec-Sentiment gemischt. Skepsis an baldigen Turnaround, doch Hoffnung auf positives News-Event (z. B. Übernahme). Technisch/kurspflichtiger Druck: Abwärts- oder Seitwärtsbewegung; häufige Range-Schätzung 5–7 EUR. Fundamental: bisher keine klaren Aufträge/Ergebnisse; Kostenreduktionsprogramme und potenzielle Deals genannt, Erholung aber unklar. 14-Tage-Performance aus den Beiträgen nicht ableitbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
