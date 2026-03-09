Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec

wallstreetONLINE: Evotec-Sentiment gemischt. Skepsis an baldigen Turnaround, doch Hoffnung auf positives News-Event (z. B. Übernahme). Technisch/kurspflichtiger Druck: Abwärts- oder Seitwärtsbewegung; häufige Range-Schätzung 5–7 EUR. Fundamental: bisher keine klaren Aufträge/Ergebnisse; Kostenreduktionsprogramme und potenzielle Deals genannt, Erholung aber unklar. 14-Tage-Performance aus den Beiträgen nicht ableitbar.